Atletica
Edoardo Scotti delude e manca l’ingresso in finale nei 400 metri agli Europei
Si interrompe in semifinale al debutto il percorso di Edoardo Scotti nei 400 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il primatista italiano sul giro di pista non si è espresso al top del potenziale, vedendo sfumare l’ingresso tra i migliori otto del Vecchio Continente che rappresentava il grande obiettivo della vigilia.
Scotti, capace di scendere sotto i 45 secondi un paio di settimane fa vincendo gli Assoluti di Firenze in 44.96, ha provato ad impostare la gara dalla corsia 9 con una distribuzione forse leggermente più aggressiva del solito, pagando dazio però in uscita dall’ultima curva e tagliando il traguardo in terza posizione nella seconda batteria di semifinale in 45.32.
Un crono rivelatosi insufficiente per aggiudicarsi uno dei due posti riservati ai migliori tempi di ripescaggio, firmati alla fine da dal belga Daniel Segers in 45.03 e dal polacco Maksymilian Szwed in 45.10. Notevole il 44.38 del francese Muhammad Kounta, che ha demolito il personale realizzando il miglior riscontro cronometrico assoluto delle semifinali con una progressione impressionante negli ultimi 100 metri. Avanza, pur senza brillare fino in fondo, il favorito britannico Matthew Hudson-Smith in 44.78.