Duplantis e Karalis duellano al record del mondo! Sfida mastodontica a 6.32, poi l’asticella presa a schiaffi

Un duello alla quota del record del mondo per vincere una tappa di Diamond League: allo Stadio Letzigrund di Zurigo si è visto anche questo inedito da brividi, in una serata già consegnata alla storia dell’atletica. Armand Duplantis ed Emmanouil Karalis si sono fronteggiati a 6.32 metri per aggiudicarsi il successo della gara di salto con l’asta che ha catturato l’attenzione di un pubblico estremamente competente in uno dei grandi templi della Regina degli Sport.

Il grande maestro della disciplina è stato chiamato a un duello pirotecnico dal talentuoso greco, che lo aveva già punzecchiato settimana scorsa a Losanna e che stasera si è letteralmente superato, obbligando il fenomeno svedese a un testa a testa ad altissima intensità agonistica a cui non è mai stato abituato nel corso degli anni. Una delle grandi stelle dell’atletica tout court ormai non è più solo e ora deve fare seriamente i conti con un rivale a tutti gli effetti, in grado di emergere a misure imperiali.

Entrambi gli atleti si sono resi protagonisti di un percorso netto fino a 6.10, poi lo scandinavo ha valicato 6.15 al primo affondo e l’ellenico ha replicato a 6.20, ritoccando di tre centesimi il già suo record nazionale siglato durante l’inverno e rafforzando il suo status di secondo uomo della storia. Duplantis ha risposto con cattiveria a 6.25 e ha esultato in maniera rabbiosa, come mai non si era visto fare (questa misura sarebbe poi valsa la vittoria).

Karalis ha deciso di passare e di comune accordo hanno fatto alzare l’asticella a 6.32: il confronto è proseguito un centimetro sopra il record del mondo, timbrato dal Campione Olimpico lo scorso 12 marzo a Uppsala. Quota nuova per il greco, che però non ha sfigurato. Duplantis ha cercato di migliorarsi, al primo e al terzo tentativo è andato davvero molto vicino. Dopo essere atterrato sul materasso in chiusura di gara, ha preso al volo l’asticella che pioveva dall’alto e l’ha scaraventata lontano per la rabbia, chiedendo scusa al pubblico, che lo ha coperto di caldi applausi.