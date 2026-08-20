Duplantis costretto a 6.21 da un sontuoso Karalis, poi attacca il record del mondo! Scintille in Diamond League

Armand Duplantis ha attaccato il suo record del mondo di salto con l’asta in occasione del City Event che ha preceduto la tappa della Diamond League, prevista domani sera a Losanna (Svizzera). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 si è cimentato in un paio di tentativi a 6.32 metri (un centimetro oltre l’attuale primato), non è riuscito nel proprio intento e ha deciso di rinunciare alla terza prova sulla pedana all’aperto, quattro giorni dopo aver conquistato il quarto titolo europeo consecutivo.

Il fuoriclasse svedese si è reso protagonista di un percorso netto fino a 6.01 metri e poi si è dovuto impegnare per avere la meglio nel confronto con il greco Emmanouil Karalis, che ha dato del filo da torcere a Sua Maestà: si è andati a 6.16, lo scandinavo ha valicato l’asticella al primo tentativo, l’ellenico ci è riuscito al secondo affondo; passaggio a 6.21, Duplantis si è rivelato impeccabile, mentre il suo rivale ha commesso un paio di sbavature e la prova tenuto da parte per 6.26 si è rivelata velleitario.

Armand Duplantis ha vinto la gara con 6.21, siglando il record del meeting e tornando al successo in Diamond League, ma ormai sembra aver trovato un degno rivale che, se dovesse crescere ancora, potrebbe seriamente provare a metterlo in difficoltà per la vittoria nei grandi eventi. Un corpo a corpo risulterebbe una novità per lo svedese, che da tempo sta ormai lottando contro se stesso e i record del mondo (quello attuale è stato siglato lo scorso 12 marzo a Uppsala). Karalis si vanta del titolo di secondo uomo della storia e oggi si è fermato a un centimetro dal personale di 6.17 saltato il 28 febbraio ad Atene.