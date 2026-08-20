Dove vedere la Vuelta a España 2026 in tv: guida, diritti, telecronisti e commentatori

Manca poco ormai al momento tanto atteso, è tutto pronto per la partenza del terzo Grande Giro stagionale. La Vuelta a España scatta sabato 22 agosto per concludersi domenica 13 settembre. La storica corsa a tappe prende il via dal Principato di Monaco per concludersi a Granada.

Tadej Pogacar ha sciolto le riserve e ha deciso di presentarsi ai nastri di partenza della corsa iberica. Il dominatore dell’ultimo Tour de France è ovviamente il favorito indiscusso per il successo finale, trionfo che gli permetterebbe di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello dello storico rivale Jonas Vingegaard, vincitore dello scorso anno.

La domanda principale per gli appassionati è: come poter seguire l’evento che potrebbe regalare al fenomeno sloveno la prestigiosa Tripla Corona? Non ci sarà copertura tv, ma le piattaforme del gruppo Warner Bros. Discovery si confermano ancora una volta un riferimento imprescindibile per gli appassionati del grande ciclismo internazionale.

Eurosport 1, trasmissione disponibile anche su DAZN per gli abbonati, garantirà un’ampia copertura dell’evento con la diretta delle fasi salienti della tappa. Discovery Plus e HBO Max proporranno invece la diretta integrale di tutte le frazioni. Confermatissimo l’ormai ampiamente collaudato team di commento con Luca Gregorio in telecronaca, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser nel ruolo di commentatori tecnici. La trasmissione sarà, inoltre, arricchita dalle analisi di Alberto Contador. Imperdibile la diretta live testuale su OA Sport.

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport