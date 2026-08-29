Dove vedere in tv Van der Poel ai Mondiali di mountain bike in Italia: orario esatto, canale, streaming

Si concluderanno domani, domenica 30 agosto, i Mondiali 2026 di mountain bike: in Val di Sole, località trentina sede della rassegna iridata, sarà il giorno delle prove che assegneranno le medaglie nel cross-country olimpico, sia nelle categorie under 23 che élite, sia tra gli uomini che tra le donne.

Proprio nella categoria uomini élite andrà in scena l’attesa sfida tra il neerlandese Mathieu Van der Poel ed il britannico Tom Pidcock: nel duello annunciato proverà ad inserirsi la punta azzurra, rappresentata da Simone Avondetto.

Per i Mondiali 2026 di mountain bike la diretta tv non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per le gare uomini élite e donne élite, infine OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale delle gare donne élite e uomini élite.

CALENDARIO MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2026

Domenica 30 agosto

9.00 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico donne under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming

13.00 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico donne élite – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

15.15 Mountain bike, Mondiali: cross-country olimpico uomini élite – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

PROGRAMMA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per uomini élite e donne élite.

Diretta Live testuale: OA Sport per uomini élite e donne élite.