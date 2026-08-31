Dove vedere in tv Sonego-Zverev, US Open 2026: orario, programma, streaming

Esordio complicato per Lorenzo Sonego agli US Open 2026. Il 31enne torinese debutterà contro Alexander Zverev, numero 2 del ranking ATP e prima testa di serie del torneo in assenza di Jannik Sinner. La sfida è in programma martedì 1° settembre sull’Arthur Ashe Stadium e sarà l’ultimo match della sessione serale.

Zverev si presenta a New York forte di una stagione di vertice, impreziosita dal trionfo al Roland Garros e dalla finale raggiunta a Wimbledon. Sonego, invece, arriva all’appuntamento dopo un 2026 difficile, segnato anche dagli infortuni e da un calo nel ranking, scivolato attorno alla 90ª posizione.

Il divario sulla carta è netto, ma l’azzurro affronta la sfida con entusiasmo: nessuna pressione e la voglia di godersi il palcoscenico più prestigioso, tentando di sorprendere il grande favorito.

La partita tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev, valida per il primo turno degli US Open 2026, andrà in scena nella nottata italiana di mercoledì 2 settembre. L’azzurro sul campo dell’Arthur Ashe chiudere il programma, che inizierà a partire dalle ore 17:30 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SONEGO-ZVEREV US OPEN 2026

Martedì 1° settembre (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium

SESSIONE ORE 17:30

1. Singolare Femminile – Primo Turno

Madison Keys (USA) [22] vs Alina Korneeva

2. Singolare Maschile – Primo Turno

Taylor Fritz (USA) [9] vs Darwin Blanch (USA)

SESSIONE ORE 01:00

1. Singolare Femminile – Primo Turno

Zeynep Sonmez (TUR) vs Coco Gauff (USA) [4]

2. Singolare Maschile – Primo Turno

Alexander Zverev (GER) [1] vs Lorenzo Sonego (ITA)

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport