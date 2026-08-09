Dove vedere in tv Sofia Raffaeli ai Mondiali di ginnastica ritmica 2026: orari, programma, streaming

Sofia Raffaeli si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica, che si disputeranno a Francoforte (Germania) dal 12 al 16 agosto. L’azzurra ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia nel concorso generale individuale, unico evento previsto anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: chi salirà sul podio in terra tedesca guadagnerà con due anni di anticipo il pass per i Giochi, ulteriore motivo per cercare di chiudere nelle prime tre posizioni.

La fuoriclasse marchigiana sarà chiamata a difendere il bronzo messo al collo dodici mesi fa in Brasile, quando confermò il suo status di riferimento internazionale dopo essere salita sul gradino più basso del podio alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 22enne, fresca di successo in un triangolare internazionale a Chieti con il comunque rilevante punteggio di 119.000, dovrà cercare di essere il più solida e concreta possibile sui quattro attrezzi, perché ogni sbavatura potrebbe costare cara.

Si incomincerà mercoledì 12 agosto con la prima parte delle qualificazioni. Le finestre sono due: o dalle ore 14.30 alle ore 15.54 con cerchio e palla, oppure dalle ore 21.35 alle ore 22.52 con clavette e nastro. Si deciderà a ridosso dell’evento in quale finestra gareggiare, mentre l’altra spetterà a Tara Dragas. Programma invertito il giorno successivo (giovedì 13 agosto): o dalle ore 13.00 alle ore 14.24 con clavette e nastro, oppure dalle 20.05 alle ore 21.29 con cerchio e palla. La finale all-around è in programma venerdì 14 agosto (ore 18.30-20.40), poi le finali di specialità si disputeranno domenica 16 agosto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Sofia Raffaeli ai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in parte in diretta tv sui canali Rai (programma da definire) solo per le finali, prevista la diretta streaming parziale su Rai Play solo per le finali e sui canali di World Gymnastics per le qualificazioni, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SOFIA RAFFAELI MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2026

Mercoledì 12 agosto

O 14.30-15.54 Qualificazioni individuali, gruppo D (cerchio e palla), con un’italiana

oppure

21.35-22.52 Qualificazioni individuali, gruppo H (clavette e nastro), con un’italiana

Giovedì 13 agosto

O 13.00-14.24 Qualificazioni individuali, gruppo D (clavette e nastro), con un’italiana

oppure

20.05-21.29 Qualificazioni individuali, gruppo H (cerchio e palla), con un’italiana

Venerdì 14 agosto

16.00-18.10 Concorso generale individuale, finale: piazzate dal 18mo al 10mo posto in qualifica

18.30-20.40 Concorso generale individuale, finale: piazzate dal nono al primo posto in qualifica

Domenica 16 agosto

12.10-12.45 Finali di Specialità: cerchio (individualiste)

12.50-13.25 Finali di Specialità: palla (individualiste)

15.10-15.45 Finali di Specialità: clavette (individualiste)

15.50-16.25 Finali di Specialità: nastro (individualiste)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (programmazione dettagliata da definire), solo per le finali

Diretta streaming: Rai Play (programmazione dettagliata da definire), solo per le finali; canali di World Gymnastics, per le qualificazioni.

Diretta testuale: OA Sport.