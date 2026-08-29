Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Meeting Bellinzona 2026: orario, programma, streaming

Tutto pronto per i GalAthletics 2026, meeting di atletica leggera, in programma a Bellinzona, in Svizzera, domani, domenica 30 agosto: in gara anche Nadia Battocletti, con l’azzurra che prenderà parte alla gara sui 1500 metri piani femminili.

Il Meeting di Bellinzona domani pomeriggio avrà inizio alle ore 18.30 e si protrarrà fino alle 20.10 circa: la finale dei 1500 metri piani femminili, in cui Nadia Battocletti tenterà l’attacco al record italiano, avrà inizio alle ore 18.58.

La finale dei 1500 metri piani femminili del Meeting di Bellizona 2026 di atletica leggera, con Nadia Battocletti, non sarà visibile in diretta tv, ma in diretta streaming su European Athletics. Non è prevista al momento la Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MEETING BELLINZONA ATLETICA 2026

Domenica 30 agosto

18.58 Finale 1500 metri piani femminili (con Nadia Battocletti)

PROGRAMMA MEETING BELLINZONA ATLETICA 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: European Athletics.