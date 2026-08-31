Dove vedere in tv Musetti-Fery, US Open 2026: orario, programma, streaming

Il primo turno degli US Open 2026 vedrà Lorenzo Musetti affrontare il britannico Arthur Fery. La sfida è in programma martedì 1° settembre e rappresenterà l’esordio del tennista azzurro nell’ultimo Slam della stagione.

Si tratta di una sfida inedita nel circuito maggiore: Musetti e Fery, infatti, non si sono mai affrontati in precedenza, rendendo ancora più interessante il confronto tra i due giocatori.

Musetti, testa di serie numero 13 del tabellone, si presenta a Flushing Meadows con ambizioni importanti. L’azzurro sarà chiamato a difendere il risultato ottenuto nella scorsa edizione, quando riuscì a spingersi fino ai quarti di finale, e punta al tempo stesso a consolidare la propria posizione nel ranking ATP. Nei giorni che hanno preceduto l’inizio del torneo, il nome di Musetti è stato inoltre al centro dell’attenzione per una particolare sessione di allenamento disputata sull’Arthur Ashe Stadium insieme a Roger Federer, leggenda del tennis mondiale.

Dall’altra parte della rete ci sarà Arthur Fery, giovane tennista britannico che rappresenta un ostacolo tutt’altro che agevole per l’azzurro. Fery è infatti il primo giocatore escluso dalle teste di serie e arriva agli US Open forte di una stagione particolarmente positiva. Tra i risultati più significativi spiccano la semifinale raggiunta a Wimbledon e, soprattutto, la recente finale disputata nel torneo di Winston-Salem.

La partita tra Lorenzo Musetti e Arthur Fery, valida per il primo turno degli US Open 2026, andrà in scena martedì 1° settembre. L’azzurro sul campo Grandstand e sarà il secondo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-FERY US OPEN 2026

Martedì 1° settembre (orari italiani)

Grandstand

SESSIONE ORE 17:00

1. Singolare Femminile – Primo Turno

Thea Frodin (USA) vs Elena Rybakina (KAZ) [2]

2. Singolare Maschile – Primo Turno

Arthur Fery (GBR) vs Lorenzo Musetti (ITA) [13]

3. Singolare Femminile – Primo Turno

Iva Jovic (USA) [14] vs Magdalena Frech (POL)

4. Singolare Maschile – Primo Turno (non prima delle ore 23:00)

Andrea Guerrieri (ITA) vs Alex de Minaur (AUS) [6]

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport