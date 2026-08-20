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Dove vedere in tv Morello-Liddard, Europeo pesi medi 2026: orario, programma, streaming
Sarà la Copper Box Arena di Londra, e non più la York Hall, a ospitare il combattimento valido per il titolo europeo dei pesi medi tra Dario Morello e George Liddard. La conferma è arrivata lo scorso 14 agosto, e aggiunge un ulteriore livello d’interpretazione a questa sfida che vale la cintura continentale.
Per Spartan, a 33 anni, arriva il maggiore appuntamento della carriera, la speranza maggiore di fare qualcosa di grande. Con un record di 26-1-0, affronta però un pugile in rapida crescita. Liddard, 24 anni, di Billericay, nell’Essex, è attualmente già indicato come uno tra i più forti del suo Paese, e conosce già bene la Copper Box Arena, avendoci combattuto due volte in passato. Per lui un record di 14 vittorie su altrettanti combattimenti: anche questa è una delle ragioni per cui il tentativo di batterlo ha molto dell’impresa.
Il combattimento tra Dario Morello e George Liddard si terrà sabato 22 intorno alle ore 23:00; inizio della riunione alle ore 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN; nessuna diretta tv attualmente prevista.
CALENDARIO MORELLO-LIDDARD, EUROPEO PESI MEDI 2026
Sabato 22 agosto
MAIN EVENT
Ore 23:00 circa George Liddard (ENG)-Dario Morello (ITA) – Europeo pesi medi, 12 round
MAIN CARD
Jimmy Sains (ENG)-Tom Cowling (ENG) – Titolo Commonwealth pesi medi 12 round
Emmanuel “Leli” Buttigieg (ENG)-Paul “PA” Gordon (ENG) – Titolo inglese pesi medi, 10 round
Tiah-Mai Ayton (ENG)-Ellie Hellewell (ENG) – Titolo inglese pesi piuma femminili, 10 round
UNDERCARD
Pat McCormack (ENG)-Brian Maximiliano Albim Rios (ARG) – Pesi welter, 8 round
Ioan Croft (WAL)-Tomas Andres Reynoso (ARG) – Pesi medi, 8 round
Harley Burrows (ENG)-Carlos Miguel Ronner (ARG) – Pesi medi, 6 round
Louie Ward (ENG)-Jon Martinez (ESP) – Pesi superpiuma, 6 round
Connor Mitchell (ENG)-Caine Singh (ENG) – Pesi piuma, 4 round
PROGRAMMA MORELLO-LIDDARD: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: DAZN