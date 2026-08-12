Dove vedere in tv la Classica di Amburgo 2026: orari, programma, streaming

Gli appassionati di ciclismo potranno godere di una giornata spettacolare nella quale potrebbe essere il brivido della velocità a farla da padrone. Si rinnova domenica 16 agosto il tradizionale appuntamento con la Classica di Amburgo. Lo start ufficiale alla gara sarà dato alle ore 12:00, con arrivo previsto intorno alle ore 16:30.

La corsa in linea, giunta all’edizione numero ventinove, prende il via da Buxtehude e si conclude ad Amburgo dopo aver percorso 205,3 km. Le squadre partecipanti, al via diciassette delle diciotto formazioni del circuito World Tour, si sfidano per decidere il nome di colui che nell’albo d’oro succederà all’irlandese Rory Townsend, vincitore dello scorso anno davanti al belga Arnaud De Lie e al francese Paul Magnier.

La presenza nella start list di sprinter del calibro di Jonathan Milan, di Paul Magnier e dello stesso Arnaud De Lie lascia presagire una gara nella quale gli uomini jet potrebbero recitare un ruolo da protagonisti. Le squadre dei velocisti dovranno però essere brave a controllare la corsa e a non concedere spazio alle fughe.

Come seguire la corsa? Non è previsto alcun tipo di copertura tv per l’evento. La diretta streaming sarà disponibile su Eurosport 2 HD e DAZN dalle ore 14:30, su Discovery Plus e HBO Max dalle 13:45. OA Sport proporrà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO CLASSICA DI AMBURGO 2026

Domenica 16 agosto-Buxtehude–Amburgo (205,3 km)

Orario di partenza: ore 12:00

Orario di arrivo: ore 16:30 circa

PROGRAMMA CLASSICA DI AMBURGO 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 2 e DAZN dalle 14:30; Discovery Plus e HBO Max dalle 13:45.

Diretta live testuale: OA Sport