Dove vedere in tv Kelly Doualla, Grand Prix Brescia 2026: orario, canale, streaming

Cresce l’attesa per l’azzurra Kelly Doualla, che sarà la protagonista più attesa nella gara dei 100 metri piani femminili del Grand Prix 2026 di atletica leggera, che si disputerà a Brescia, in Italia, domani, domenica 30 agosto, dalle ore 15.03.

La finale dei 100 metri piani femminili, però, si svolgerà alle ore 15.32: il Meeting di Brescia fa parte del circuito World Athletics Continentale Tour Silver. Kelly Doualla proverà ad abbassare ulteriormente il proprio personale sulla pista lombarda.

La gara che vedrà protagonista Kelly Doualla al Grand Prix Brescia di atletica sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, mentre al momento non è prevista la Diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GRAND PRIX BRESCIA ATLETICA 2026

Domenica 30 agosto

15.32 Finale 100 metri piani femminili (con Kelly Doualla) – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA GRAND PRIX BRESCIA ATLETICA 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.