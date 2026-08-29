Dove vedere in tv Italia-Turchia volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2026: orario finale, canale, streaming

L’Italia affronterà la Turchia nella finale per l’oro del torneo di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo aver prevalso nella fase a gironi e aver regolato la Grecia con un secco 3-0 in semifinale, le azzurre torneranno in campo al PalaMazzola di Taranto per andare a caccia del titolo. L’appuntamento è per domenica 30 agosto (ore 17.00) di fronte al pubblico che gremirà l’impianto della località pugliese, partendo con tutti i favori del pronostico contro un’avversaria che si preannuncia molto ostica.

Il CT Carlo Parisi potrà fare affidamento su un sestetto di lusso, puntando sull’opposto Josephine Obossa, le schiacciatrici Alessia Bolzonetti e Alice Tanase, le centrali Linda Manfredini e Yasmina Akrari, la palleggiatrice Chidera Eze e il libero Ilenia Moro. Tra le fila anatoliche bisognerà stare attenti alle attaccanti Beren Yesilirmak, Tugba Ivegin, Liza Safronova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, finale per l’oro di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, FINALE VOLLEY GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Domenica 30 agosto

Ore 17.00 Italia vs Turchia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro:

Diretta streaming: Rai Play e Italia Team Tv.

Diretta testuale: OA Sport.