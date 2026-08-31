Dove vedere in tv Italia-Svezia, Europei volley femminile 2026: orario quarti di finale, canale, streaming

Sarà Italia-Svezia il match dei quarti di finale degli Europei senior 2026 di volley femminile. La sfida si disputerà domani, mercoledì 2 settembre alle ore 19.00, a Brno, in Cechia: le azzurre di Julio Velasco cercano il pass per le semifinali, che comporterebbero il trasferimento in Turchia.

L’Italia, infatti, in caso di approdo in semifinale si sposterebbe in Turchia per affrontare la squadra che uscirà dal confronto tra Polonia e Paesi Bassi. I match del penultimo atto si disputeranno sabato 5 settembre, mentre la finale è in programma domenica 6.

Il quarto di finale degli Europei senior 2026 di volley femminile, Italia-Bulgaria, sarà fruibile in diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Arena, mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV, inoltre verrà garantita la diretta live testuale del match su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 2 settembre

19.00 Italia-Svezia – Diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport Arena

PROGRAMMMA ITALIA-SVEZIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

Diretta testuale: OA Sport.