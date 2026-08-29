Dove vedere in tv Italia-Serbia, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Dopo la sfida di Tuzla, in Bosnia-Erzegovina, per l’Italia è tempo di ritornare tra le mura amiche. E che mura: sarà la Vitifrigo Arena di Pesaro ad accogliere la prima sfida casalinga degli azzurri nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. E sarà un confronto da brividi, con la Serbia.

Il nome è uno, e basterebbe per tutti: Nikola Jokic, che dove non realizza prende rimbalzi, dove non prende rimbalzi passa abilmente palla e dove non passa abilmente palla legge tutto, banalmente, prima. Ma i nomi sono inevitabilmente tanti, da Dobric a Guduric, e sarà compito degli azzurri tentare di fermare quest’onda. Un confronto, peraltro, che è e rimane un superclassico tra due delle grandi potenze cestistiche della storia europea.

Il match tra Italia e Serbia, secondo della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027, si giocherà lunedì alle ore 19:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. La programmazione potrebbe variare. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live tesutale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET

Venerdì 28 agosto

Ore 19:30 Italia-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport