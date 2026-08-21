Dove vedere in tv Italia-Montenegro, Europei volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Secondo appuntamento agli Europei 2026 per l’Italia di Julio Velasco, che sabato 22 agosto alle ore 15.00 torna in campo a Göteborg per affrontare il Montenegro. Sulla carta il divario tra le due formazioni è molto ampio: da una parte le azzurre, tra le grandi favorite della manifestazione, dall’altra una Nazionale giovanissima che sta vivendo la prima partecipazione della propria storia a un Campionato Europeo. Una sfida che l’Italia dovrà affrontare con la necessaria concentrazione, ma che può offrire al commissario tecnico anche l’opportunità di allargare le rotazioni e continuare gli esperimenti in vista degli appuntamenti più impegnativi della Pool D.

Per Velasco potrebbe essere dunque una giornata utile per concedere spazio ad alcune seconde linee, gestendo le energie all’interno di un girone lungo e nel quale le difficoltà sono destinate ad aumentare. Tra gli aspetti più interessanti ci sarà anche la possibilità di insistere sull’utilizzo di Ekaterina Antropova in zona 4, soluzione da verificare ulteriormente in una partita nella quale l’Italia parte con un pronostico nettamente favorevole. Il confronto con il Montenegro può diventare così non soltanto un’altra tappa verso la qualificazione, ma anche un laboratorio per ampliare le alternative a disposizione del tecnico azzurro.

Il Montenegro arriva all’Europeo dopo aver disputato la European League 2026, competizione nella quale ha chiuso la prima fase al tredicesimo posto. Il bilancio è stato perfettamente in equilibrio, con tre vittorie e tre sconfitte nelle sei partite disputate e 9 punti conquistati. Le montenegrine hanno chiuso con nove set vinti e undici persi, mentre il rapporto dei punti giocati è stato addirittura positivo, con 438 realizzati contro 430 subiti. Numeri che raccontano una squadra ancora lontana dal vertice della competizione, ma capace di giocarsi le proprie possibilità contro avversarie della stessa fascia.

La caratteristica principale della Nazionale allenata da Jovo Cakovic è però la giovanissima età di buona parte del gruppo. Il Montenegro si presenta alla sua prima esperienza europea con diverse giocatrici ancora all’inizio del proprio percorso internazionale, affiancate da alcuni elementi più esperti che militano anche fuori dai confini nazionali. Una squadra che può affrontare la manifestazione senza particolari pressioni e con l’obiettivo soprattutto di accumulare esperienza a questo livello. Proprio per questo l’Italia dovrà evitare cali di attenzione e imporre immediatamente il proprio ritmo, facendo valere un bagaglio tecnico e internazionale decisamente superiore.

La sfida di Göteborg rappresenta insomma uno di quegli appuntamenti nei quali alle azzurre viene chiesto di confermare sul campo una superiorità evidente sulla carta. Per Velasco, contemporaneamente, ci sarà la possibilità di guardare oltre il semplice risultato: distribuire minuti, verificare nuove soluzioni e ottenere indicazioni dalle giocatrici meno utilizzate può assumere un valore importante pensando al prosieguo dell’Europeo. Il Montenegro avrà invece dalla propria parte l’entusiasmo del debutto assoluto nella rassegna continentale e la leggerezza di chi, di fronte a una delle grandi potenze del volley internazionale, ha soprattutto tutto da guadagnare.

Il fischio d’inizio è in programma allo Scandinavium di Göteborg con inizio alle 15.00. E’ prevista la diretta Tv su RaiDue, a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente al canale 201 e 204 della piattaforma Sky, sul canale DAZN 1 (214 della piattaforma Sky), la diretta streaming su Rai Play gratuitamente e su DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Montenegro di volley femminile.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINILI

Sabato 22 agosto

Ore 15.00 Scandinavium di Göteborg: Italia vs Montenegro

PROGRAMMA ITALIA-MONTENEGRO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratuita su Rai2, a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (rispettivamente al canale 201 e 204 della piattaforma Sky) sul canale DAZN 1 (214 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Rai Play gratuita e su DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento

Diretta testuale: OA Sport.