Dove vedere in tv Italia-Francia, Europei volley femminile 2026: orario, programma, streaming

L’ultima tappa della prima fase mette di fronte Italia e Francia, due squadre che hanno mostrato segnali importanti nel loro percorso europeo. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco disputano la quinta e conclusiva gara della Pool D con l’obiettivo di completare nel migliore dei modi il girone e, soprattutto, di aggiungere un altro test significativo prima degli incontri a eliminazione diretta. Finora il cammino italiano è stato impeccabile: Croazia, Montenegro e Svezia sono state superate tutte per 3-0, con una crescita evidente nel corso delle giornate e diverse soluzioni sperimentate dal commissario tecnico.

Le tre vittorie hanno avuto caratteristiche molto diverse. All’esordio con la Croazia l’Italia ha travolto le avversarie nella frazione iniziale, per poi essere costretta a trovare risposte nei due set successivi. Contro il Montenegro, invece, Velasco ha sfruttato l’occasione per aumentare le rotazioni e verificare la condizione delle giocatrici utilizzate meno frequentemente, proseguendo contemporaneamente il lavoro sull’impiego di Ekaterina Antropova come schiacciatrice. La verifica più attendibile è arrivata però contro le padrone di casa della Svezia, battute nettamente davanti ai 6800 spettatori dello Scandinavium nonostante la presenza dall’altra parte della rete di una fuoriclasse come Isabelle Haak.

È stata soprattutto quella partita a consegnare a Velasco risposte confortanti. L’Italia ha costruito gran parte della propria superiorità attraverso il sistema muro-difesa, con Eleonora Fersino molto efficace in seconda linea e una prima linea capace di togliere progressivamente riferimenti alle attaccanti svedesi. I numeri raccontano 19 punti di Antropova, 14 di Paola Egonu e 11 di Sarah Fahr, oltre ai dieci muri messi a terra complessivamente dalle azzurre. Ma il passaggio forse più significativo è arrivato nella seconda frazione: sul 20-22 l’Italia non si è disunita, ha cambiato immediatamente inerzia e si è presa il set per 25-23. Gestire con lucidità i passaggi complicati è uno dei temi sui quali Velasco sta lavorando in vista delle partite che decideranno l’Europeo.

La Francia propone ora problemi differenti. La squadra affidata allo spagnolo Cesar Hernandez Gonzalez non ha ancora trovato una continuità assoluta ai massimi livelli internazionali, come dimostrato dalla VNL 2026, conclusa al diciassettesimo posto dopo tre vittorie nella fase preliminare. L’approccio alla rassegna continentale è stato però completamente diverso: nelle prime due partite indicate, le transalpine non hanno lasciato per strada neppure un set, imponendosi con autorità sia sulla Slovacchia sia sulla Croazia.

Contro la Slovacchia è arrivato un 3-0 senza particolari sofferenze, con parziali di 25-13, 25-21 e 25-13. La Francia ha prodotto 42 punti in attacco e otto a muro, trovando buone risposte da Cyrielle Depie, Halimatou Bah ed Eva Elouga e sfruttando la presenza di Amandha Sylves al centro. Ancora più indicativa, sotto alcuni aspetti, la successiva vittoria sulla Croazia: 25-16, 25-17, 25-22, con il 41% in attacco, cinque ace e soprattutto 14 muri vincenti. È proprio la capacità di incidere sopra la rete una delle armi alle quali l’Italia dovrà prestare maggiore attenzione.

Amandha Sylves ed Eva Elouga garantiscono centimetri e fisicità al centro, mentre le francesi hanno dimostrato di saper costruire un sistema di muro capace di mettere pressione anche sulle attaccanti di palla alta. Contro la Croazia Sylves ha realizzato quattro muri, mentre Depie ne ha aggiunti cinque. Diventerà quindi fondamentale per Alessia Orro mantenere ampia la distribuzione, chiamando in causa le centrali e impedendo alla Francia di organizzare con continuità il proprio muro sulle traiettorie di Egonu e Antropova. Hernandez deve fare i conti anche con un’assenza importante: Helena Cazaute è indisponibile per infortunio, privando la Francia di un riferimento significativo in posto 4. Tra le giocatrici chiamate ad assumersi maggiori responsabilità c’è Amélie Rotar, già conosciuta in Italia per l’esperienza a Roma, mentre possono trovare spazio Lilou Ratahiry e Halimatou Bah. Proprio Bah ha iniziato molto bene il torneo, mettendo a segno 14 punti sia contro la Slovacchia sia contro la Croazia dopo l’esperienza vissuta nel campionato italiano con Chieri.

Il fischio d’inizio è in programma allo Scandinavium di Göteborg con inizio alle 16.00. E’ prevista la diretta Tv su RaiDue, a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente al canale 201 e 204 della piattaforma Sky, sul canale DAZN 1 (214 della piattaforma Sky), la diretta streaming su Rai Play gratuitamente e su DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Francia di volley femminile.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINILI

Mercoledì 26 agosto

Ore 16.00 Scandinavium di Göteborg: Italia vs Francia

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gratuita su Rai2, a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (rispettivamente al canale 201 e 204 della piattaforma Sky) sul canale DAZN 1 (214 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Rai Play gratuita e su DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento

Diretta testuale: OA Sport.