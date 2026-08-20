Dove vedere in tv Italia-Estonia, amichevole basket 2026: orario, programma, streaming

Sarà da Italia-Estonia che partirà il viaggio azzurro verso le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Per gli uomini di Luca Banchi si inizia direttamente da Trento, l’ormai usuale luogo nel quale la squadra si raduna da diversi anni per effettuare le attività estive.

In vista degli impegni legati a ciò che porterà alle sfide con Bosnia-Erzegovina e Serbia, nel gruppo azzurro sono arrivati (potendo farlo, visto il momento della stagione) anche nomi più illustri. In particolare, fanno parte del raduno Pippo Ricci, Darius Thompson, Nicolò Melli, Stefano Tonut, Giovanni Emejuru, Leonardo Candi, Nico Mannion. E, soprattutto, Simone Fontecchio, che può così tornare a vestire l’azzurro un anno dopo la rassegna continentale e nel momento più importante, quando serve continuare a costruire il cammino verso l’iride.

Il match tra Italia ed Estonia si giocherà sabato 22 agosto alle ore 19:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-ESTONIA BASKET

Sabato 22 agosto

Ore 19:30 Italia-Estonia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-ESTONIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport