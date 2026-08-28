Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Europei volley femminile 2026: orario ottavi, programma, streaming

L’Italia si sta trasferendo verso Brno (Cechia) per disputare gli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley femminile: dopo aver vinto le prime cinque partite a Göteborg (Svezia) e aver conquistato il primo posto nel proprio girone, le azzurre hanno dovuto fare le valigie e hanno dovuto sostenere un volo per cambiare sede in vista della seconda parte della competizione. Le Campionesse del Mondo affronteranno la Bulgaria, che ha chiuso la Pool B al quarto posto, alle spalle della Serbia, della Cechia e della Grecia.

L’appuntamento è per lunedì 31 agosto, alle ore 16.00: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata presso il Padiglione P dell’Exhbition Centre, in palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare mercoledì 2 settembre (orario da definire) contro la vincente di Cechia-Svezia (alle ore 19.00). Le ragazze del CT Julio Velasco hanno conosciuto la programmazione al risveglio: l’alternativa era tra domenica 30 agosto e lunedì 31 agosto, gli organizzatori hanno deciso di collocare il confronto delle Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 nella seconda giornata utile, mentre Serbia-Croazia e Francia-Grecia si disputeranno domenica.

Anna Danesi e compagne avranno così ben quattro giorni di riposo tra l’ultima partita disputata (mercoledì 26 agosto contro la Francia) e l’ottavo di finale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, ottavo di finale degli Europei 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky (canali esatti da definire); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA, OTTAVI EUROPEI VOLLEY

Lunedì 31 agosto

Ore 16.00 Italia vs Bulgaria

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai (canale esatto da definire), gratis e in chiaro; Sky (canale esatto da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.