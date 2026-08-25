Dove vedere in tv Errani/Vavassori, US Open 2026: orari ottavi e quarti, avversari, streaming

Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi, 25 agosto, nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra, campione nel 2024 e nel 2025, è entrata nel tabellone principale grazie a una wild card e punta a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano.

L’esordio, però, sarà subito impegnativo. Dall’altra parte della rete ci saranno la russa Mirra Andreeva e Andrey Rublev, in una sfida che promette spettacolo e che andrà in scena sul prestigioso Louis Armstrong Stadium come secondo incontro di giornata, non prima delle 19:30 italiane.

Il doppio misto si disputa con il format abbreviato: set ai quattro game, killer point sul 40-40 e Match Tie-break a 10 punti in caso di un set pari. Un sistema che rende gli incontri più rapidi e aumenta il peso di ogni singolo punto.

In caso di successo, il cammino degli azzurri potrebbe proseguire verso un quarto di finale di altissimo livello contro una tra la testa di serie numero 2, la coppia statunitense formata da Jessica Pegula e Taylor Fritz, e il doppio Ruud/Shnaider.

Gli impegni di Sara Errani e Andrea Vavassori, validi per il torneo di doppio misto degli US Open 2026, andranno in scena quest’oggi, martedì 25 agosto. Il primo ed eventuale secondo turno si disputeranno sul campo del Louis Armstrong Stadium. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Max (206), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

DOVE VEDERE ERRANI/VAVASSORI US OPEN 2026

Martedì 25 agosto

Louis Armstrong Stadium – Inizio alle 16:00 italiane

1. Elina Svitolina (UKR) / Gael Monfils (FRA) vs Alexandra Eala (PHI) / Felix Auger-Aliassime (CAN)

A seguire non prima delle 17:00 italiane

2. Karolina Muchova (CZE) / Jakub Mensik (CZE) vs Kristina Mladenovic (FRA) / Marcelo Arevalo (ESA)

A seguire

3. Emma Navarro (USA) / Tommy Paul (USA) vs Amanda Anisimova (USA) [3] / Learner Tien (USA) [3]

A seguire, non prima delle 19:30 italiane

4. Sara Errani (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) vs Mirra Andreeva / Andrey Rublev

A seguire non prima delle 20:30 italiane

5. Diana Shnaider / Casper Ruud (NOR) vs Jessica Pegula (USA) [2] / Taylor Fritz (USA) [2]

A seguire

6. Andreeva/Rublev o Errani/Vavassori vs Shnaider/Ruud o Pegula/Fritz

PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI US OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+

Diretta testuale: OA Sport