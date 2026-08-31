Dove vedere in tv Cobolli-Comesana, US Open 2026: orario, programma, streaming

Il primo turno degli US Open 2026 mette di fronte Flavio Cobolli e Francisco Comesaña, con la sfida in programma martedì 1° settembre alle 17:00 italiane sul Louis Armstrong Stadium.

L’azzurro arriva a New York nel momento migliore della sua carriera: reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Cincinnati, Cobolli ha raggiunto il best ranking al numero 6 ATP e si presenta a Flushing Meadows da testa di serie numero 5. Con l’assenza di Jannik Sinner, sarà lui il principale punto di riferimento del tennis italiano.

Dall’altra parte ci sarà l’argentino Comesaña, numero 123 del mondo, giocatore aggressivo e solido da fondo campo. Il 25enne conosce già bene l’atmosfera dello Slam newyorkese, avendo raggiunto il terzo turno nell’edizione 2024.

Cobolli è avanti 1-0 nei precedenti. L’unico confronto tra i due risale allo scorso aprile, al Masters 1000 di Montecarlo, dove l’italiano ebbe la meglio sulla terra battuta dopo oltre due ore e mezza di battaglia, imponendosi 7-5, 2-6, 6-3.

La partita tra Flavio Cobolli e Francisco Comesaña, valida per il primo turno degli US Open 2026, andrà in scena martedì 1° settembre. L’azzurro sul campo del Louis Armstrong Stadium e aprirà lo schedule a partire dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-COMESANA US OPEN 2026

Martedì 1° settembre (orari italiani)

Louis Armstrong Stadium

SESSIONE ORE 17:00

1. Singolare Maschile – Primo Turno

Francisco Comesana (ARG) vs Flavio Cobolli (ITA) [5]

2. Singolare Femminile – Primo Turno

Mirra Andreeva [5] vs Janice Tjen (INA)

SESSIONE ORE 01:00

1. Singolare Maschile – Primo Turno

Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs Gael Monfils (FRA)

2. Singolare Femminile – Primo Turno

Mary Stoiana (USA) vs Alexandra Eala (PHI) [17]

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (da definire)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport