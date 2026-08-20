Dove vedere in tv Andy Diaz, Diamond League Losanna 2026: orario, programma, avversari, streaming

Nella serata di domani, venerdì 21 agosto, nella tappa di Diamond League 2026 di atletica leggera in programma a Losanna, in Svizzera, andrà in scena la gara del salto triplo maschile, che vedrà tra i protagonisti gli azzurri Andy Diaz Hernandez ed Andrea Dallavalle: la gara, che vedrà al via 8 atleti, inizierà alle ore 19.10.

I sei avversari dei due azzurri saranno il lusitano Pedro Pichardo, il brasiliano Almir Dos Santos, il cubano Lazaro Martinez, lo statunitense Russell Robinson, il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Mohammed Triki.

La diretta tv della gara del salto triplo maschile con due italiani al via sarà assicurata da Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2026

Venerdì 21 agosto

19.10 Gara salto triplo maschile (con Andy Díaz Hernández ed Andrea Dallavalle) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ELENCO ISCRITTI

1 Pedro Pichardo (Portogallo)

2 Andy Díaz Hernández (Italia)

3 Andrea Dallavalle (Italia)

4 Almir Dos Santos (Brasile)

5 Lazaro Martinez (Cuba)

6 Russell Robinson (Stati Uniti)

7 Jordan Scott (Giamaica)

8 Yasser Mohammed Triki (Algeria)