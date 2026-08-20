Atletica
Dove vedere in tv Andy Diaz, Diamond League Losanna 2026: orario, programma, avversari, streaming
Nella serata di domani, venerdì 21 agosto, nella tappa di Diamond League 2026 di atletica leggera in programma a Losanna, in Svizzera, andrà in scena la gara del salto triplo maschile, che vedrà tra i protagonisti gli azzurri Andy Diaz Hernandez ed Andrea Dallavalle: la gara, che vedrà al via 8 atleti, inizierà alle ore 19.10.
I sei avversari dei due azzurri saranno il lusitano Pedro Pichardo, il brasiliano Almir Dos Santos, il cubano Lazaro Martinez, lo statunitense Russell Robinson, il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Mohammed Triki.
La diretta tv della gara del salto triplo maschile con due italiani al via sarà assicurata da Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.
CALENDARIO DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2026
Venerdì 21 agosto
19.10 Gara salto triplo maschile (con Andy Díaz Hernández ed Andrea Dallavalle) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204).
Diretta streaming: Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ELENCO ISCRITTI
1 Pedro Pichardo (Portogallo)
2 Andy Díaz Hernández (Italia)
3 Andrea Dallavalle (Italia)
4 Almir Dos Santos (Brasile)
5 Lazaro Martinez (Cuba)
6 Russell Robinson (Stati Uniti)
7 Jordan Scott (Giamaica)
8 Yasser Mohammed Triki (Algeria)