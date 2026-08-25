Dove vedere in tv Alcaraz/S. Williams, US Open 2026: orari ottavi e quarti, avversari, streaming

Carlos Alcaraz e Serena Williams debuttano oggi, 25 agosto, in uno dei doppi misti più attesi nella storia degli US Open. Una coppia transgenerazionale, nata grazie a una wild card, che unisce il talento del campione spagnolo alla leggenda del tennis americano.

Per Alcaraz, l’appuntamento sull’Arthur Ashe Stadium rappresenta soprattutto il ritorno ufficiale alle competizioni dopo oltre quattro mesi di assenza. Il 23enne di Murcia non gioca infatti da aprile, quando un infortunio al polso destro lo aveva costretto a fermarsi. Serena Williams, invece, torna a calcare il cemento di New York a quattro anni dall’ultima apparizione, datata 2022.

L’esordio sarà contro la coppia composta dal britannico Lloyd Glasspool e dalla neozelandese Erin Routliffe, quest’ultima campionessa in carica del doppio femminile. L’incontro è inserito nella sessione serale e non inizierà prima delle 20:00, ora italiana, con la suggestiva cornice dell’Arthur Ashe Stadium.

Gli impegni di Carlos Alcaraz e Serena Williams, validi per il torneo di doppio misto degli US Open 2026, andranno in scena quest’oggi, martedì 25 agosto. Il primo ed eventuale secondo turno si disputeranno sul campo dell’Arthur Ashe Stadium. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+.

DOVE VEDERE ALCARAZ/S. WILLIAMS US OPEN 2026

Martedì 25 agosto

Arthur Ashe Stadium – Inizio alle 17:00 italiane

1. Aryna Sabalenka [1] / Novak Djokovix (SRB) [1] vs Katerina Siniakova (CZE) / Henry Patten (GBR)

A seguire

2. Sabalenka/Djokovic o Siniakova/Patten vs Svitolina/Monfils o Eala/Auger-Aliassime

A seguire non prima delle 19:00 italiane

3. Belinda Bencic (SUI) [4] / Flavio Cobolli (ITA) [4] vs Taylor Townsend (USA) / Alexander Zverev (GER)

A seguire non prima delle 20:00 italiane

4. Serena Williams (USA) / Carlos Alcaraz (ESP) vs Erin Routliffe (NZL) / Lloyd Glasspool (GBR)

A seguire

5. Bencic/Cobolli o Townsend/Zverev vs S. Williams/Alcaraz o Routliffe/Glasspool

PROGRAMMA ALCARAZ/S. WILLIAMS US OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+