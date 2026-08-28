Dos Santos ha messo paura a Bolt e Duplantis! Il record del mondo dei 400 hs vale (quasi) come 9.58 e 6.31: la tabella punti

Si pensava che il record del mondo dei 400 ostacoli fosse destinato a durare per decenni e di certo non si immaginava che uno dei tempi più sensazionali della storia dell’atletica tout court venisse abbattuto ieri sera, in occasione della tappa della Diamond League andata in scena allo Stadio Letzigrund di Zurigo. Il 45.94 corso dal norvegese Karsten Warholm alle Olimpiadi di Tokyo 2020 era parso leggendario: il primo uomo a scendere sotto l’ancestrale muro dei 46 secondi, ai limiti della fantascienza.

Un lustro dopo è stato il brasiliano Alison Dos Santos a superarsi, stampando uno straripante 45.80 nella località svizzera, ritoccando di 14 centesimi il precedente primato e demolendo di ben 49 centesimi il proprio personale. Siamo semplicemente entrati in una nuova dimensione e siamo al cospetto di una delle migliori prestazioni in assoluto a livello tecnico: secondo i tabellari di World Athletics, il riscontro di ieri sera vale ben 1.348 punti.

La Federazione Mondiale ha sempre previsto degli schemi che permettano di parametrare la bontà tecnica di un risultato, consentendo anche il confronto tra varie discipline. Ebbene la folle corsa del formidabile sudamericano, che già sul rettilineo opposto ha affiancato il vecchio detentore dello scettro e lo ha poi sfiancato lungo la seconda curva, involandosi poi con una perfetta danza nella parta conclusiva, ha fatto tremare due personaggi simbolo dell’atletica e i rispettivi record del mondo.

Partiamo da Usain Bolt: il giamaicano volò in 9.58 sui 100 metri e in 19.19 sui 200 metri ai Mondiali 2009, riscontri che valgono rispettivamente 1.356 e 1.352 punti. Lo svedese Armand Duplantis si trova nel mezzo con i 1.353 punti garantiti dai 6.31 metri saltati lo scorso 12 marzo a Uppsala. Il 45.80 di Alison Dos Santos è davvero molto vicino a quei picchi: per eguagliare Bolt servirebbe correre in 45.66, mentre per pareggiare Duplantis ci sarebbe bisogno di un 45.72.

Alison Dos Santos si è issato dunque al sesto posto delle migliori prestazioni tout court della storia dell’atletica, perché al primo posto si trova il ceco Jan Zelezny con 98.48 metri nel tiro del giavellotto (25 maggio 1996 a Jena, 1.365 punti) e in terza posizione si è inserito il giavellottista tedesco Johannes Vetter (97.76 metri il 6 settembre 2020 a Chorzow, 1.355 punti).