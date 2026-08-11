Doccia fredda per l’Italia nella 4×100 mista mista: vince la batteria, poi la squalifica

Finiscono nel peggiore dei modi per l’Italia le batterie della staffetta 4×100 mista mista. La squadra azzurra, formata da Ludovico Blu Art Viberti, Michele Lamberti, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci, aveva brillantemente chiuso in testa la sua prova con il crono di 3’45″47 qualificandosi alla finale del pomeriggio ma, pochi minuti dopo, è arrivata l’inaspettata doccia fredda.

L’Italia è infatti stata squalificata per un’irregolarità chiarita successivamente (una gambata a delfino nella frazione a rana di Viberti prima del tocco), dovendo rinunciare al suo tempo ed all’ultimo atto nel quale era pienamente in lizza per una medaglia (a maggior ragione con gli innesti di Nicolò Martinenghi e Sara Curtis). Dopo un avvio non perfetto, sono state le ragazze a risollevare la staffetta azzurra, con Menicucci che nel finale aveva ingranato le marce alte per firmare il primo posto.

Sforzo e prestazione vani per gli italiani che in questi minuti hanno anche rinunciato al ricorso della Federazione (accettando la decisione presa al Var). Le batterie sono poi proseguite con il miglior tempo complessivo fatto segnare dalla squadra neutrale con il crono di 3’43″02. Molto positiva anche la prestazione della Francia che spinta dal pubblico ha chiuso in 3’44″27 e proverà a giocarsi nel pomeriggio il titolo europeo. Terza la Gran Bretagna in 3’45″69.