Novak Djokovic già fuori dagli US Open! Crolla alla distanza e si inchina a Navone in cinque set

Nell’incontro valevole per il primo turno dello US Open Novak Djokovic, penalizzato da un problema alla schiena, crolla alla distanza contro Mariano Navone e saluta il torneo al primo turno. Il tennista argentino doma l’ex numero uno del mondo 7-6(5) 5-7 4-6 6-2 6-1 al termine di una maratona di quattro ore e trentasei minuti. Sfuma così, ancora una volta, il sogno del serbo di vincere il venticinquesimo Slam della carriera. Nel secondo turno Navone sfiderà il vincente del confronto Berrettini-Wawrinka.

Il serbo parte forte, tiene a zero il servizio di apertura e sfrutta la seconda opportunità per operare il break del 2-0. L’ex numero uno del mondo consolida l’ottima partenza con il 3-0 e, dopo aver salvato due palle del 3-2, sale 4-1. Il sudamericano entra in partita, firma a zero il break del 4-3 e completa la rimonta sul 4-4. Nessuno dei due contendenti sopravanza il rivale e il 6-6 diventa una conseguenza naturale. Navone vince il tie-break grazie all’accelerazione decisiva con cui passa dal 5-5 al 7-5.

L’argentino riparte dal rapido turno di servizio dell’1-0. Il serbo ribatte per l’1-1 e manca due possibilità dell’1-2. Navone salva due palle break nel terzo gioco e una nel quinto. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di servizio per poi risolversi allo sprint. Djokovic firma il break a zero del 6-5 sull’errore gratuito commesso dal rivale con il rovescio e timbra il 7-5 al primo set point.

La sfida continua sui binari dell’equilibrio. I due giocatori difendono il proprio turno di battuta senza eccessivi patemi, l’unico ad annullare la palla break è il sudamericano nel quinto gioco. La svolta arriva nel nono gioco quando Djokovic sfrutta il diritto sbagliato dal rivale per il break del 5-4 e, dopo aver annullato una palla del 5-5, sigla il 6-4 che gli consente di ribaltare l’andamento della contesa.

Il serbo, una volta acquisito il vantaggio, spinge sull’acceleratore e opera il break del 2-1 con il vincente di rovescio. Il giocatore argentino non ci sta, impatta sul 2-2 con il vincente di diritto, sorpassa con il 3-2 e strappa nuovamente il servizio all’avversario sfruttando il suo errore di diritto per salire 4-2 dopo aver annullato quattro palle del potenziale 3-3. Navone continua a spingere e griffa il 6-2 alla seconda possibilità.

L’argentino sigla l’1-0 con l’ace, opera il break del 2-0 con il rovescio vincente e porta a otto la striscia di giochi consecutivi con il 3-0. Il serbo, dopo aver salvato la palla dello 0-4, si sblocca con il 3-1. Navone non concede nulla, strappa nuovamente il servizio al rivale per il 5-1 e chiude 6-1 grazie al recupero vincente sulla volée alta del rivale.

Navone conclude la sua prestazione con nove ace, commette otto doppi falli e serve il 63% di prime. L’argentino vince il 71% di punti sulla sua prima di servizio e il 59% quando si affida alla seconda. Il tennista sudamericano chiude la sua prova con 36 vincenti e 34 gratuiti. Il serbo, dal canto suo, mette a segno 46 vincenti, ma paga a caro prezzo i 70 errori gratuiti.