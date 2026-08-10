Disco rosso per Lorenzo Benati agli Europei, Edoardo Scotti in semifinale sui 400 metri

Edoardo Scotti è stato esentato dalle batterie dei 400 metri agli Europei 2026 di atletica, in quanto figura nelle prime dodici posizioni del ranking (o, meglio, del Road to Birmingham). Il regolamento prevede questo omaggio per gli uomini di riferimento sul giro di pista, mentre Lorenzo Benati è stato chiamato a disputare il primo turno sulla pista dell’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna), non riuscendo a meritarsi l’approdo in semifinale.

Passavano solo i migliori dodici tempi confrontando le tre serie (non contavano i piazzamenti), il 24enne ha concluso al quinto posto nella sua batteria con l’elevato crono di 46.23, dove il francese Yann Spillmann ha primeggiato (45.54) davanti all’irlandese Jack Raftery (45.81) e al portoghese Joao Coelho (46.06). L’azzurro è partito in maniera accorta e ha provato a recuperare nella parte conclusiva, venendo respinto con un tempo alto, ben superiore ai due ottimi riscontri registrati a luglio (45.21 a Firenze e 45.34 a Lignano Sabbiadoro).

L’ungherese Patrik Simon Enyingi ha chiuso al comando della sessione (44.87), lasciandosi alle spalle il portoghese Omar Elkhatib (45.49) e il polacco Maksymilian Szwed (45.53). L’appuntamento con le semifinali del giro di pista è per domani sera, mentre l’atto conclusivo si disputerà mercoledì 12 agosto.