DIREZIONE LOS ANGELES! Italia leggendaria: batte il Canada, è finale ai Mondiali di flag football e vola alle Olimpiadi!

Conoscete il flag football, cari amici di OA Sport? Abbracciate questo sport se non l’avete mai sentito nominare, ve ne innamorerete. Sorridete, se già siete amanti dell’ovale con bandiere. Esultiamo tutti insieme: l’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028! Questa disciplina farà il proprio debutto a cinque cerchi tra un paio di anni e la nostra Nazionale sarà della partita sui campi della California.

Do you believe in miracle? Alla pubblicazione dei criteri di ammissione ai Giochi sembrava durissima centrare l’obiettivo, ma la nostra Nazionale ha sempre creduto nell’impresa e ha sciorinato una serie di prestazioni memorabili ai Mondiali, in corso di svolgimento a Düsseldorf, e ha staccato di forza il tanto agognato pass per l’evento multisportivo più importante del quadriennio. Dopo aver regolato Francia, Gran Bretagna e Panama nella fase a gironi, gli azzurri hanno annichilito la Germania padrona di casa ai quarti di finale e si sono presentati in semifinale per affrontare il Canada, un Paese in cui il football è decisamente molto praticato.

Ne è nata una partita equilibrata, ma in cui i Campioni d’Europa in carica hanno sempre avuto il pallino del gioco in mano. L’Italia ha prevalso per 41-36, vola in finale nel torneo iridato e domani (domenica 16 agosto, ore 18.00) affronterà gli USA (42-40 contro il Messico) nel match che metterà in palio il titolo: andare alle Olimpiadi da Campioni del Mondo sarebbe ancora più bello. Intanto è stato arpionato uno dei due posti che permetterà di prenotare con largo anticipato il volo per gli States.

Alle Olimpiadi parteciperanno solo sei squadre: gli USA (Paese ospitante), l’Italia, la vincente di Canada-Messico (il match per il terzo posto iridato), le tre compagini che emergeranno dalle Olympic Qualifier Series 2028. Non siamo neanche così lontani da una medaglia… Primo sport di squadra a qualificarsi per l’intero movimento tricolore, secondo pass in assoluto dopo quello staccato ieri da Sofia Raffaeli nell’all-around di ginnastica ritmica: è tutto vero. L’Italia non ha mai disputato una finale, i migliori risultati sono i terzi posti del 2010 e del 2014. Gli americani hanno conquistati gli ultimi cinque titoli consecutivi (2014-2024).

Gli azzurri sono passati in vantaggio dopo tre minuti con un touchdown firmato da Jared Gerbino, prontamente pareggiato da Antony Auclair per il 6-6 dopo sette giri di lancette. Gerbino è l’uomo in più degli azzurri nella fase calda del primo tempo (sono previste due frazioni da venti minuti ciascuno) e nel cuore del parziale d’apertura firma un altro touchdown, accompagnato da una trasformazione da due punti per il 14-6. I nordamericani riescono ad accorciare le distanze con Jackson Tachinski (14-12), ma quando mancano 47 secondi alla sirena sale in cattedra Vincent Papale, autore di un touchdown e di un 2-pt try per il 22-12 all’intervallo.

Al ritorno in campo il Canada riesce a riportarsi sotto (20-22), poi quando mancano dieci minuti alla conclusione è l’Italia a piazzare il micidiale uno-due: touchdown di Gerbino, poi intercetto meraviglioso e solidissimo 35-20 a sette minuti dal termine. Jamers Drysdale e Daniel Petermann riaprono tutto con quattro minuti sul cronometro (28-35), gli azzurri non barcollano e poi fanno festa con il touchdown di Vincent Papale quando mancano 95 secondi. Sul 41-28 sembra fatta, ma c’è ancora da tremare nel finale per merito di Michael O’Connor e Antony Auclair: qualche secondo di brivido e poi può partire la festa.