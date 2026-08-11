Definita la batteria di Francesco Pernici in semifinale: orario, n. di corsia, avversari, tv

Francesco Pernici sarà uno degli osservati speciali tra i protagonisti delle semifinali degli 800 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il primatista italiano sul doppio giro di pista ha l’ambizione di giocarsi le medaglie in questa rassegna continentale, ma prima dovrà conquistare una non scontata qualificazione per la finale.

Il 23enne bresciano, già capace di sfiorare l’ingresso tra i migliori otto ai Mondiali di Tokyo 2025, ha effettuato un ulteriore progresso cronometrico in questa stagione battendo lo storico record nazionale di Marcello Fiasconaro e avanzando la sua candidatura per un ruolo da protagonista almeno in ambito europeo. Pernici prenderà parte alla seconda batteria (su due) di semifinale e dovrà vedersela con alcuni avversari di altissimo livello tra cui il leader delle liste continentali del 2026 Mark English (Irlanda), il forte padrone di casa britannico Ben Pattison ed i due atleti più veloci delle batterie Yanis Meziane (Francia) e Mohamed Attaoui (Spagna).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, gli avversari ed il numero di corsia di Francesco Pernici nella semifinale degli 800 metri agli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALE FRANCESCO PERNICI EUROPEI 2026

Mercoledì 12 agosto

Ore 13.28 800 metri, seconda semifinale con Francesco Pernici – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

STARTLIST SEMIFINALE FRANCESCO PERNICI EUROPEI 2026

Corsia 2: Andreas Kramer (Svezia: primato personale 1:43.13, stagionale 1:46.05)

Corsia 3: Filip Ostrowski (Polonia: 1:44.25, 1:44.68)

Corsia 4: Mohamed Attaoui (Spagna: 1:42.04, 1:44.28)

Corsia 5: Mark English (Irlanda: 1:42.97, 1:42.97)

Corsia 6: Francesco Pernici (Italia: 1:43.60, 1:43.60)

Corsia 7: Ben Pattison (Gran Bretagna: 1:42.27, 1:43.34)

Corsia 8: Yanis Meziane (Francia: 1:43.71, 1:43.96)

Corsia 9: Corentin Le Clezio (Francia: 1:44.25, 1:44.67)

PROGRAMMA FRANCESCO PERNICI SEMIFINALE EUROPEI 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.