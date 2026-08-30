Davide Tardozzi: “Marquez ha vinto gestendo al meglio la gara. Pecco? A Misano dovrà essere in top5”

Davide Tardozzi analizza l’ottima domenica della Ducati al termine del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz (Spagna), infatti, la scuderia di Borgo Panigale ha centrato il successo con il solito Marc Marquez, capace di completare la doppietta dopo la Sprint Race di ieri.

La vittoria è andata a Marc Marquez davanti a Pedro Acosta staccato di 1.7 secondi mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 3.6. Si chiude dopo pochi giri, invece, la domenica di Pecco Bagnaia, autore di una gara che aveva illuso, almeno in avvio, salvo poi finire nella ghiaia della pista iberica.

Al termine della gara di Aragon, il team principal del team Ducati Factory ha analizzato a TNT quanto avvenuto in pista: “Marc dimostra che sa gestire la gara perché era rimasto dietro a Bezzecchi solo per studiare la situazione, per vedere cosa cosa stava facendo e alla fine ha deciso di andare, di scappare e ha fatto alcuni giri in 1:46 e ha creato il gap”.

Chi, invece, non sorride è Pecco Bagnaia: “Penso che sia un peccato perché sembrava che stesse lottando in 7a posizione, e che avrebbe potuto lottare anche per la P6. Non so qual era il problema, ma ha dimostrato che può stare lì vicino ai primi quattro-cinque. Ora dobbiamo ricostruire qualcosa per lui, voglio dire come fiducia per Misano perché è il suo circuito e il Pecco di Misano deve deve essere nei primi cinque. Sappiamo che sta affrontando un momento molto difficile nella sua carriera, ma alla fine lo sa perfettamente e penso che l’abbia detto alla stampa che il rapporto con la Ducati è perfetto e che lavoriamo tanto per lui”.

Quale sarà lo scenario per la lotta al titolo? “Penso che ci sono poche piste che si adattino perfettamente a noi mentre ce ne sono alcune in cui l’Aprilia sarà sicuramente più veloce. Quindi abbiamo già discusso con Marc, dobbiamo provare ad attaccare dove possiamo vincere e dobbiamo gestire la migliore posizione quando non è possibile vincere”.