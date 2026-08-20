Davide Stella passa professionista! Promosso con la UAE Emirates, sarà compagno di Pogacar

Davide Stella passerà tra i professionisti nel 2027 e compirà così il grande salto nel ciclismo che conta. Il 20enne friulano correrà in gruppo con la maglia della UAE Emirates XRG, la miglior formazione a livello internazionale: è la squadra tra le cui fila milita il fenomeno assoluto Tadej Pogacar e che può fare affidamento sul budget più sostanzioso del circuito World Tour.

Si tratta di una promozione all’interno della compagine emiratina, visto che il corridore italiano ha fatto parte della squadra sviluppo, la UAE Team Emirates Gen Z, nelle ultime due annate agonistiche. Nuovo tassello interessante per la compagine guidata da Mauro Giannetti, con l’auspicio che possa crescere e diventare un prospetto interessante nel prossimo futuro.

Davide Stella ha dovuto fare i conti con un paio di incidenti durante la stagione in corso (a gennaio nella terza tappa dell’AlUla Tour e a marzo in allenamento), ma già a maggio si era rimesso il dorsale ed era subito riuscito a vincere una frazione della Volta a Portugal do Futuro e aveva preso parte al Giro d’Italia Next Gen (si ritirò alla sesta tappa), mentre a luglio aveva conquistato un argento nell’omnium agli Europei su pista Jrs./U23.

L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione: “Questo passo avanti significa tantissimo per me. È un sogno che coltivo fin da quando ero bambino e realizzarlo ora mi dà la possibilità di fissare nuovi obiettivi e inseguire sogni ancora più grandi insieme alla squadra. Passare al WorldTour dalla squadra Gen Z è sempre stata la mia ambizione e credo che il tempo trascorso lì mi abbia offerto un ottimo percorso per compiere il passo successivo nella mia carriera. È stata una stagione difficile, ma ho lavorato sodo per ribaltare la situazione e sono molto grato a tutte le persone fantastiche che mi circondano e alla squadra per aver reso possibile tutto questo“.