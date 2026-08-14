Danish Golf Championship, lotta a due dopo 36 buche. Solo Molinari fuori dal taglio tra gli azzurri

Lotta a due dopo le prime 36 buche del Danish Golf Championship. Il torneo, che si sta giocando al Great Northern, vede in testa il francese Antoine Rozner e lo scozzese Cameron Adam, entrambi a -11 dopo due giornate rispettivamente in -8 e -9. I due leader hanno staccato Ewen Ferguson di un colpo, mentre di due colpi un gruppetto molto nutrito composto da Romain Langasque, Brandon Stone, Matthew Jordan, Julian Perico e Caleb Suratt.

Ancora tra le prime posizioni, più precisamente in T9, Bubba Watson, vero nome caldo di questo torneo scandinavo. Lo statunitense ha chiuso con due giri costanti in 68-68, per un totale di -8, che lo inseriscono tra i favoriti al termine dei 4 giorni di gara. Giornata ancora positiva per quanto riguarda il golf azzurro. Filippo Celli ha mantenuto un buon ritmo chiudendo, dopo il 68 iniziale, in 70 colpi la giornata odierna per un totale di -7 che gli vale la T11 insieme a Todd Clements, Rasmus Hojgaard e Freddy Schott. Francesco Laporta, invece, dopo essere partito come il connazionale con un ottimo 67, ha chiuso in pari al par, risultato che lo ha piazzato al termine dei primo due giri in T25.

Ha ripreso posizioni, inoltre, il veronese classe ‘93 Matteo Manassero. Partito con un +2 sulle prime 18 buche, Manassero ha chiuso con un -6 senza bogey il secondo 18 per un totale di -4 e una 39esima posizione. Dentro al taglio, piazzato sulla linea del -2, anche Gregorio De Leo e Renato Paratore ( entrambi a -3) in 50esima piazza a pari merito. L’unico italiano a non essere riuscito a qualificarsi per il week end è il torinese Edoardo Molinari, che ha chiuso la sortita danese in 72-75.