Luigi Dall’Igna: “Bagnaia? Momento di difficoltà: uniti per uscirne”

La gioia da una parte, il rammarico dall’altra. Non può che essere a due facce il bilancio di Luigi Dall’Igna al termine della Sprint Race valida per il GP di Aragon, tredicesimo atto del Mondiale 2026 di MotoGP. Il numero uno della Ducati ha infatti festeggiato la grande vittoria di Marc Marquez, ma anche fatto i conti con il momento di grande difficoltà da parte di Francesco Bagnaia.

Intercettato dai microfoni di Sky Sport MotoGP, l’ingegnere ha commentato la giornata: “Diciamo che è stata una gara complicata, soprattutto per la scelta della gomma posteriore, eravamo preoccupati perché la soft nei primi giri aveva un vantaggio, Marc ha fatto una prima staccata meravigliosa, credo che la gara l’abbia vinta lì”.

Dell’Igna ha poi chiosato: “Pecco? Dobbiamo parlarci, è chiaro che stiamo affrontando un momento di difficoltà, dobbiamo cercare di stare uniti e di uscirne“.