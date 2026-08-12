Daisy Osakue si conferma in difficoltà nei grandi eventi e manca l’accesso alla finale nel lancio del disco

Daisy Osakue conferma il suo scarso feeling con i Campionati Europei e viene eliminata in qualificazione per la terza edizione consecutiva della rassegna continentale, vedendo sfumare l’accesso in finale nel lancio del disco a Birmingham 2026. Italia che non verrà rappresentata nell’ultimo atto, avendo perso per strada anche le altre azzurre iscritte Benedetta Benedetti ed Emily Conte.

La vera grande delusione è rappresentata però dal passaggio a vuoto di Osakue, che ha bucato l’appuntamento principale dell’estate proprio nella stagione in cui era tornata dopo tre anni a migliorare il suo record italiano a giugno con 64.68 metri. Purtroppo la trentenne piemontese, ottava ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, si è complicata la vita con due nulli in apertura, ritrovandosi spalle al muro e non andando oltre i 57.41 nell’ultimo lancio.

Eliminazione con il 17° posto assoluto tra i due gruppi per l’azzurra, ma si ferma anche l’avventura europea delle connazionali Benedetti (19ma con 55.72 metri) e Conte (26ma con 52.18). La miglior misura di questa prima fase è stata ottenuta dalla svedese Vanessa Kamga con 64.65 metri, ma servirà ben altro tra due giorni in finale per salire sul gradino più alto del podio.