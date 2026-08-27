Curling, Europei rivoluzionati. Compatti e adrenalinici, si giocheranno a ottobre e con formula stravolta. Tutte le novità

Mancano esattamente due mesi all’inizio dei Campionati Europei di curling 2026. La cinquantunesima edizione della manifestazione continentale avrà luogo a Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre e rappresenterà l’atto inaugurale del calendario riformato, approvato lo scorso autunno dalla World Curling Federation. Cambierà tutto, sia in termini di tempistiche, che di format.

La prima novità è rappresentata dall’anticipo dell’evento rispetto alle abitudini. Anziché disputarsi a fine novembre, si terrà un mese prima del consueto e fungerà da ouverture dell’annata agonistica, almeno se si guarda alle competizioni per nazionali (il sempre più preponderante e ricco circuito nordamericano del Grand Slam of curling comincerà già a metà ottobre).

In secondo luogo, la formula è stata letteralmente stravolta. Il numero di squadre sale da 10 a 12, proponendo la prima espansione del campo partecipanti dal 2000. Di conseguenza, le compagini non saranno più raccolte in un girone all’italiana (o round robin, che dir si voglia. Da quest’anno le formazioni saranno divise in due gruppi da sei ciascuno. Al termine di questa fase, solo le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alle semifinali.

Sostanzialmente, l’evento viene snellito e reso molto più adrenalinico. Anziché svilupparsi su 8 giorni, sarà compattato in 6. Inoltre, le varie nazionali disputeranno solo cinque partite di girone (anziché nove). Questo significa che verranno ridotti i cosiddetti dead rubber (gli incontri privi di significato) e qualsiasi passo falso potrebbe essere pagato a carissimo prezzo (così come eventuali exploit di team poco quotati potrebbero portare più facilmente a semifinaliste a sorpresa).

A parziale compensazione di questa maggiore incertezza, è stata decisa un’altra novità di importanza capitale, ossia il fatto che gli Europei non fungeranno più da piattaforma da qualificazione ai Mondiali. Se in precedenza le migliori 8 squadre avevano diritto di partecipare alla manifestazione iridata, dal 2026 l’evento continentale sarà uno “stand alone” come viene definito in lingua britannica, ossia sarà a sé stante.