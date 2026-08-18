Cricket, l’Italia batte anche la Tanzania e chiude in testa al Gruppo B della Challenge League

L’Italia completa con un filotto di vittorie il terzo ed ultimo girone della ICC Challenge League 2024-2026 di cricket, manifestazione facente parte del percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri, nonostante si trattasse di un incontro ininfluente, dominano contro i padroni di casa della Tanzania, sconfitta per 143/2 (25.5)-142 (37.3), imponendosi per 8 wickets, e chiudendo così al primo posto in classifica nel Gruppo B, dopo aver già conquistato ieri l’accesso al World Cup Qualifier Playoff.

La Tanzania vince il sorteggio e sceglie di battere, ma gli africani non riescono ad essere incisivi nel loro innings d’attacco, con l’Italia che contiene egregiamente l’offensiva dei padroni di casa: i 10 wickets cadono dopo 37.3 overs, con la Tanzania che si ferma a quota 142 runs. L’Italia va alla battuta e subito dà l’idea di poter portare a casa agevolmente la vittoria: i padroni di casa non riescono a contrastare l’attacco azzurro, che riesce in maniera molto rapida a conquistare il successo. L’Italia raggiunge 143 runs dopo soli 25.5 overs, vincendo per 8 wickets.

L’Italia già ieri aveva staccato il pass per il World Cup Qualifier Playoff, previsto tra dicembre 2026 e gennaio 2027, ma oggi certifica anche il primo posto finale nel Gruppo B della Challenge League: in classifica l’Italia chiude al comando in solitaria a quota 26, davanti all’Uganda, qualificata assieme agli azzurri e seconda a quota 22. Hong Kong Cina chiude al terzo posto a quota 20 ed è eliminata dalla corsa verso la Coppa del Mondo ODI 2027, così come il Bahrein, quarto con 13, la Tanzania, quinta con 8, e Singapore sesto con 1.

RISULTATI ITALIA CHALLENGE LEAGUE 2024-2026

Italia-Bahrein 200 (49.2)-132 (41.1). L’Italia vince per 68 runs.

Italia-Uganda 192/9 (50.0)-79 (31.1) L’Italia vince per 113 runs.

Italia-Singapore 172/3 (38.3)-170 (48.4) L’Italia vince per 7 wickets.

Italia-Hong Kong Cina 175/4 (46.0)-174 (49.1) L’Italia vince per 6 wickets.

Italia-Tanzania 143/2 (25.5)-142 (37.3) L’Italia vince per 8 wickets.

CLASSIFICA FINALE GRUPPO B

1 Italia 26

2 Uganda 22

3 Hong Kong Cina 20

4 Bahrein 13

5 Tanzania 8

6 Singapore 1