Cos’è successo a Jonathan Milan al Renewi Tour? La caduta, le conseguenze e la decisione della giuria

Jonathan Milan è rimasto coinvolto in una maxi caduta durante la seconda tappa del Renewi Tour: quando mancavano 67 chilometri al traguardo di Ardooie, il velocista friulano è finito a terra ed è stato dolorante a un polso fino da subito. Lo sprinter della Litl-Trek è rimasto a terra per qualche minuto, poi è rimontato in sella ed è stato scortato da Simone Consonni, ma ormai il ritardo dal gruppo principale era nell’ordine dei cinque minuti e non c’era più spazio per giocarsi la vittoria.

Dopo il successo conseguito nella giornata di ieri, il Campione d’Italia non ha avuto la possibilità di battagliare per un nuovo sigillo in questo evento del calendario World Tour. Si è entrati nel circuito conclusivo, completamente pianeggiante, quando mancavano 78 chilometri: bisognava percorrere quattro giri, ma Jonathan Milan è stato fermato dalla giuria perché era a serio rischio doppiaggio.

Giornata estremamente complicata per il 25enne, che ventiquattro ore fa aveva alzato le braccia al cielo a Diest. A parziale consolazione, la buona prova del fratello Matteo, quarto con i colori della Groupama-FDJ United, alle spalle del belga Jasper Philipsen, Joshua Giddings e Soeren Waerenskjold.