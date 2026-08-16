Cosa è successo tra Jodar e Shapovalov: la polemica per le stringhe delle scarpe e le voci in conferenza stampa

Nella notte italiana tra sabato e domenica si è materializzata una rimonta a dir poco clamorosa in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2026. Il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, in svantaggio per 1-5 nel terzo set, è riuscito a ribaltare la situazione aggiudicandosi sei game consecutivi (con anche un match point annullato nell’ottavo gioco) e battendo il canadese Denis Shapovalov con lo score di 7-5 4-6 7-5.

“Shapo” non ha preso bene (per usare un eufemismo) questa sconfitta anche a causa di una doppia interruzione del gioco avvenuta durante il set decisivo – prima sull’1-4 e poi sul 3-5 15-15 – per colpa della rottura dei lacci delle scarpe di Jodar. Il tennista nordamericano, visibilmente contrariato soprattutto dopo la seconda pausa, ha spiegato all’avversario il suo punto di vista anche alla stretta di mano finale lasciando comunque trasparire tutta la sua frustrazione.

“È una situazione che non posso controllare, sinceramente. I miei lacci si sono rotti e ho avuto bisogno di tempo per poterne preparare di nuovi. Cercherò di avere dei lacci pronti per il prossimo incontro o altre scarpe, in modo da ridurre il tempo di attesa nel caso mi succeda di nuovo“, ha dichiarato il teenager madrileno in conferenza stampa sulla polemica con Shapovalov.

“Sapevo che sarebbe stata una sfida durissima e così è stato. Denis è un grande giocatore e tutti ci tengono a fare bene in un torneo di questa categoria. Devo esprimere il mio miglior tennis se voglio sollevare un trofeo così prestigioso. Le cose possono cambiare da un giorno all’altro e credo di essere stato bravo a gestire le emozioni nei momenti decisivi, soprattutto nel terzo parziale“, ha aggiunto Jodar.