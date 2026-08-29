Come sta Tadej Pogacar? La diagnosi dell’infortunio: addio Mondiali

Finisce nel peggiore dei modi la Vuelta (e probabilmente anche la stagione) di Tadej Pogacar, vittima di una brutta caduta durante l’ottava tappa del Giro di Spagna che l’ha costretto ad abbandonare la corsa e la sua maglia rossa di leader incontrastato della generale. Il fuoriclasse sloveno si è sottoposto a vari esami ed il bollettino medico ufficiale è stato reso noto in serata dall’UAE Team Emirates.

“Purtroppo, Tadej è stato vittima di una brutta caduta durante la tappa odierna e non ha potuto continuare la gara. Le sue condizioni sono stabili e, a seguito di un’accurata valutazione medica in ospedale, a Tadej è stata diagnosticata una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale C7 stabile e multiple abrasioni“, spiega il medico della squadra Adrian Rotunno.

Pogacar dovrà operarsi prossimamente, mettendo con ogni probabilità la parola fine alla sua stagione: “Fortunatamente, non ci sono altre lesioni gravi né conseguenze neurologiche. Sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, che verrà posticipato a causa delle precauzioni per la commozione cerebrale. Tadej rimane sotto la cura del nostro team medico e forniremo ulteriori aggiornamenti dopo l’intervento“, si legge nel comunicato del team emiratino.

Appuntamento rimandato dunque con il primo sigillo alla Vuelta e di conseguenza al conseguimenti della mitica Tripla Corona, ma a questo punto sembra utopico immaginare la partecipazione del cinque volte vincitore del Tour de France al Mondiale di Montreal (27 settembre) e al Giro di Lombardia (10 ottobre).