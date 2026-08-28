Com’è la Bulgaria, avversaria dell’Italia agli Europei? CT italiano, opposto riserva di Antropova e una conoscenza di Serie A

L’Italia affronterà la Bulgaria negli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo hanno conquistato il primo posto nella Pool D, vincendo le cinque partite disputate allo Scandinavium di Göteborg (contro Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia), e ora si trasferiranno a Brno (Cechia) per incrociare la quarta forza del gruppo B. L’appuntamento è per lunedì 31 agosto (ore 16.00), in palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare mercoledì contro la vincente di Cechia-Svezia.

La Bulgaria non ha di certo impressionato nella prima fase: dopo la vittoria per 3-0 contro l’Ucraina, le Verdi hanno perso in maniera inattesa contro la Grecia (3-1), poi si sono schiantate contro la Serbia (3-0) e hanno prevalso soltanto al tie-break contro la modestissima Austria (rimontando da 0-2), cedendo in chiusura con il massimo scarto contro la Cechia (in caso di successo si sarebbero issate al terzo posto, evitando il testa a testa con le azzurre).

Nonostante i risultati poco brillanti, la squadra è decisamente temibile e non sarà semplice da battere per la nostra Nazionale, che partirà comunque con tutti i favori del pronostico. Il CT è Marcello Abbondanza, alla guida di questo gruppo dallo scorso novembre. Le due squadre si sono affrontate lo scorso 3 giugno nella fase preliminare della Nations League: le Campionesse del Mondo si imposero per 3-0 (25-22; 25-16; 27-25), ma alla rosa del CT Julio Velasco mancavano diverse big, a riposo dopo la stagione di club.

La ventenne Iva Dudova è un opposto di buone qualità, conosciuta in Champions League con la maglia del Maritza Plovdiv e pronta a difendere i colori dell’Eczacibasi Istanbul, dove farà da riserva alla nostra Ekaterina Antropova. La 25enne schiacciatrice Aleksandra Milanova andrà presa con le pinze per la qualità di alcuni colpi offensivi, gioca in Turchia con l’Afyon Belediye Yuntas.

La 24enne centrale Maria Krivoshiyska (MBH Bekescsabai, Ungheria) è stata determinante con primi tempi e muri contro l’Austria, l’altra attaccante gioca in Italia: Monika Krasteva ha indossato la maglia di Altamura nell’ultima stagione e da ottobre sarà tra le fila di Costa Volpino (Serie A2). La palleggiatrice è la 25enne Lora Slavcheva (ultima annata al Maritza Plovdiv, ora si trasferirà all’Ujpesti in Ungheria), la seconda centrale è la 19enne Kaya Nikolova, mentre come libero si alternano Mila Pashkuleva e Zhana Todorova.