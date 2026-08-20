Tennis
Come cambia il tabellone di Lorenzo Musetti con l’eliminazione di Auger-Aliassime a Cincinnati: attenzione agli americani
Nella notte italiana anche Lorenzo Musetti, come Flavio Cobolli, ha raggiunto i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro nei quarti di finale affronterà venerdì lo statunitense Frances Tiafoe, che agli ottavi ha estromesso il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 2.
In caso di successo, poi, l’azzurro affronterebbe nel penultimo atto, in programma nella giornata di sabato, un altro statunitense, dato che venerdì si giocherà anche il derby tra il numero 6 del seeding, Taylor Fritz, e la testa di serie numero 27, Brandon Nakashima.
In finale, invece, Musetti dovrebbe fronteggiare un tennista proveniente dalla parte alta del tabellone, nella quale, nei quarti di finale, si sfideranno da una parte lo statunitense Tommy Paul e Flavio Cobolli, e dall’altra l’argentino Thiago Agustín Tirante ed il transalpino Arthur Fils.
TABELLONE ATP CINCINNATI 2026
Tommy Paul (18)-Flavio Cobolli (7)
Thiago Agustín Tirante-Arthur Fils (21)
Taylor Fritz (6)-Brandon Nakashima (27)
Lorenzo Musetti (10)-Frances Tiafoe (17)