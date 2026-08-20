Come cambia il tabellone di Cobolli a Cincinnati con l’eliminazione di Zverev: doppia insidia americana?

Flavio Cobolli ha staccato il pass per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: l’azzurro, accreditato del numero 7 del seeding, affronterà nel match in programma questa sera lo statunitense Tommy Paul, numero 18, capace di eliminare il tedesco Alexander Zverev.

In caso di ulteriore successo, poi, l’azzurro tornerebbe in campo sabato, per disputare la semifinale contro il vincente della sfida tra l’argentino Thiago Agustin Tirante, che agli ottavi ha eliminato il ceco Jakub Mensik, ed il transalpino Arthur Fils, che ha superato l’australiano Alex de Minaur.

Dalla parte bassa del tabellone, poi, uscirà l’avversario di Cobolli nell’eventuale finale: nei quarti di finale da una parte ci sarà il derby statunitense tra Taylor Fritz e Brandon Nakashima, mentre dall’altra ci sarà la sfida tra Lorenzo Musetti e l’altro statunitense Frances Tiafoe.

TABELLONE ATP CINCINNATI 2026

Tommy Paul (18)-Flavio Cobolli (7)

Thiago Agustín Tirante-Arthur Fils (21)

Taylor Fritz (6)-Brandon Nakashima (27)

Lorenzo Musetti (10)-Frances Tiafoe (17)