Come cambia il ranking di Luciano Darderi con i quarti di Montreal? Continua la scalata, top-10 possibile

Luciano Darderi prosegue la propria cavalcata al Masters 1000 di Montreal: grazie alla vittoria in rimonta contro il portoghese Nuno Borges, il tennista italiano si è qualificato ai quarti di finale del torneo in corso di svolgimento sul cemento canadese, rientrando per la prima volta in carriera tra i migliori otto in una manifestazione di questo calibro sulla superficie più dura. L’azzurro tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare il vincente del confronto tra il francese Arthur Rinderknech e lo statunitense Brandon Nakashima.

Nel frattempo il 24enne ha conquistato 200 punti ed è in salto positivo di 150, visto che la cambiale eredita dallo scorso anno era davvero minima. Il nostro portacolori si è virtualmente issato al 20mo posto del ranking ATP con 2.175 punti, alle sue spalle ci sono cinque giocatori che potrebbero sorpassarlo, ma si guarda avanti e alla possibile scalata della classifica internazionale.

Luciano Darderi può guadagnare terreno: andando in semifinale volerebbe a 2.375 punti e si isserebbe virtualmente al 15mo posto (ma bisognerà vedere quali saranno i risultati di Jodar, Mensik e Tien); l’eventuale approdo all’atto conclusivo lo proietterebbe a 2.625 punti, utili per l’undicesima posizione virtuale; alzando al cielo il trofeo planerebbe a 2.975 punti e sarebbe virtualmente numero 10 del mondo.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking ATP il 3 agosto: 22mo con 2.025 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Montreal: 20mo con 2.175 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Montreal: 15mo con 2.375 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Montreal: 11mo con 2.625 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Montreal: 10mo con 2.975 punti.