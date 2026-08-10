Combinata nordica, grave infortunio per Johannes Lamparter. Lungo stop per il detentore della Coppa del Mondo

Johannes Lampater, il numero 1 del mondo della combinata nordica, è stato vittima di un grave infortunio la scorsa settimana, durante una sessione d’allenamento sul trampolino francese di Courchevel. L’austriaco, vincitore della Coppa del Mondo 2025-26, rischia seriamente di vedere già compromessa tutta la stagione 2026-27.

L’incidente si è verificato in occasione dell’atterraggio da un salto e ha interessato la gamba destra. Subito, il ventiquattrenne tirolese ha capito di avere patito una seria lesione. “Ho pensato che il ginocchio fosse andato e, di conseguenza, che il mio inverno fosse già finito” ha spiegato in un video pubblicato qualche giorno dopo sui suoi profili social.

In realtà, una volta trasportato in ospedale, le analisi hanno evidenziato una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio e una frattura della caviglia con interessamento della sindesmosi. Di conseguenza, il fuoriclasse austriaco è finito sotto i ferri. “L’operazione è andata molto bene e abbiamo inserito una placca” ha spiegato il medico della federazione Jürgen Oberladstätter.

Quantomeno il legamento crociato del ginocchio non ha subito danni, dunque vi sono speranze di vedere Lamparter in azione durante l’imminente inverno. Tuttavia, sono ignoti i tempi di recupero. Nessuno, in ambito federale, si è sbilanciato e lo stesso atleta ha spiegato di non sapere ancora quale percorso dovrà seguire nelle prossime settimane.

Si parla semplicemente di “mesi”, senza entrare nel dettaglio. Come dire tutto e niente. Di certo per Lamparter non si tratta di un viatico ideale in vista del 2026-27. Nonostante la giovane età (25 anni da compiere in autunno), l’austriaco è il combinatista più vincente in attività (nel suo palmarès ci sono già due Sfere di cristallo e un oro mondiale) e, soprattutto, è il punto di riferimento assoluto del massimo circuito.

Quando potrà tornare in azione non è ancora dato a sapersi. La Coppa del Mondo comincerà il 27 novembre da Kuusamo, uno dei trampolini più temuti dell’intero circuito. C’è invece più spazio per recuperare appieno in vista dei Mondiali, programmati a Falun (Svezia) tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2027. La notizia, alla luce dei fatti e della gravità dell’infortunio, è che c’è speranza di vederlo.