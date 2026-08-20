Cobolli-Paul oggi in tv, ATP Cincinnati 2026: orario, programma, streaming

Nell’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2026 è di nuovo il momento del numero 7 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sul cemento outdoor statunitense il tennista azzurro sarà chiamato a fronteggiare nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile lo statunitense Tommy Paul.

Il match dei quarti di finale che vedrà protagonisti l’italiano e lo statunitense sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 17.00 italiane di oggi, giovedì 20 agosto, sul P&G Stadium Court: in ogni caso il match si giocherà non prima delle ore 21.00 italiane.

La sfida che vedrà protagonisti Flavio Cobolli e lo statunitense Tommy Paul nei quarti dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2026

Giovedì 20 agosto

P&G Stadium Court – Dalle ore 17.00 italiane

Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna, 1)-Hugo Nys/Edouard Roger-Vasselin (Monaco/Francia)

Non prima delle ore 19.00 italiane

Amanda Anisimova (USA, 9) – Jessica Pegula (USA, 3)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Flavio Cobolli (Italia, 7) – Tommy Paul (USA, 18) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.