Cobolli-Kecmanovic oggi in tv, ATP Cincinnati 2026: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli è pronto a fare il suo esordio al Cincinnati Open 2026. Il tennista romano scenderà in campo oggi, 15 agosto, alle ore 17:00 sul cemento del Lindner Family Tennis Center per affrontare Miomir Kecmanović nel match valido per il secondo turno, ovvero i trentaduesimi di finale.

Cobolli, testa di serie numero 7 del torneo, ha beneficiato di un bye al primo turno e debutta dunque direttamente in questa fase della competizione. Il serbo, invece, ha già assaggiato il campo di Cincinnati, superando all’esordio l’argentino Ugo Carabelli con un convincente 6-3, 6-3.

A rendere particolarmente interessante la sfida è anche il bilancio dei precedenti. Cobolli conduce 2-1 negli scontri diretti disputati nel circuito maggiore e, soprattutto, ha conquistato entrambi gli ultimi confronti andati in scena nei mesi scorsi. Un dato che può rappresentare un’importante iniezione di fiducia per l’azzurro, anche considerando la sua capacità di esprimersi ad alto livello sulle superfici rapide.

La partita tra Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic andrà in scena quest’oggi, sabato 15 agosto. Il match è il primo sul Grandstand, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

COBOLLI-KECMANOVIC ATP CINCINNATI 2026

Sabato 15 agosto

GRANDSTAND – Inizio alle ore 17:00 italiane

M. Kecmanovic (SRB) vs (7) F. Cobolli (ITA)

A seguire non prima delle 19:00 italiane

(6) L. Noskova (CZE) vs K. Boulter (GBR)

A seguire

S. Waltert (SUI) vs (3) J. Pegula (USA)

A seguire non prima delle 01:00 italiane di domenica 16 agosto

(12) R. Jodar (ESP) vs D. Shapovalov (CAN)

A seguire non prima delle 02:30 italiane di domenica 16 agosto

(WC) L. Boisson (FRA) vs (12) B. Bencic (SUI)

PROGRAMMA COBOLLI-KECMANOVIC ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv