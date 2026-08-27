Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2026: Pogacar ha oltre 3 minuti e mezzo, novità sul primo inseguitore
Tadej Pogacar ha regalato spettacolo anche nella sesta tappa della Vuelta di Spagna 2026 e ha conquistato la terza vittoria in meno di una settimana, ribadendo ancora una volta il proprio strapotere agonistico. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano 24 chilometri al traguardo di Castellò, operando il suo abituale cambio di ritmo e staccando gli avversari.
L’alfiere della UAE Emirates XRG ha fatto la differenza sulla salita di Puerto El Bartolo (9,4 km al 7% di pendenza media, con tratto in sterrato), ma poi lo spagnolo Enric Mas è clamorosamente riuscito a rientrare e i due ciclisti sono transitati insieme al GPM. Successiva discesa e poi parte conclusiva pianeggiante, negli ultimi duecento metri Pogacar ha lanciato la volata e si è imposto.
Il vincitore del Tour de France ha rafforzato la maglia roja di leader della classifica generale ed è sempre più lanciato verso il completamento della sempre ambita Tripla Corona. Pogacar svetta con un vantaggio di 3’34” su Mas, balzato al secondo posto scavalcando lo sloveno Primoz Roglic (terzo a 4’21”). Ancora più lontani l’ecuadoriano Richard Carapaz (quarto a 4’50”), l’austriaco Felix Gall (quinto a 4’55”), lo statunitense Sepp Kuss (sesto a 5’36”) e il britannico Oscar Onley (settimo a 5’37”).
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2026 al termine della sesta tappa, domani (venerdì 27 agosto) è in programma la settima frazione: 150 km da Vall d’Alba ad Aramon Valdelinares, altro arrivo in salita (ultimi 9,8 km al 5,9%) che potrebbe stuzzicare nuovamente la fantasia del dominatore del pedale internazionale.
CLASSIFICA VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la sesta tappa)
1 1 – Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 20 34″ 15:38:27
2 3 ▲1 Mas Enric Movistar Team 12″ 3:34
3 2 ▼1 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4:21
4 6 ▲2 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 4:50
5 7 ▲2 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 4:55
6 4 ▼2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5:36
7 5 ▼2 Onley Oscar Netcompany INEOS 4″ 5:37
8 12 ▲4 Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 4″ 5:40
9 8 ▼1 Tejada Harold Lidl – Trek 5:58
10 14 ▲4 Skjelmose Mattias XDS Astana Team 6:30
11 9 ▼2 Widar Jarno Lotto Intermarché 6″ 8:08
12 11 ▼1 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 8:36
13 16 ▲3 Berthet Clément Groupama – FDJ United 9:24
14 24 ▲10 Rodríguez Cristián XDS Astana Team 11:43
15 20 ▲5 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 13:19
16 21 ▲5 Martin Guillaume Groupama – FDJ United 13:27
17 13 ▼4 Torres Pablo UAE Team Emirates – XRG 14:25
18 18 – Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 14:43
19 10 ▼9 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 14:45
20 26 ▲6 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 14:54
21 25 ▲4 Pickering Finlay Team Jayco AlUla 15:53
22 17 ▼5 Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma 16:10
23 28 ▲5 Riccitello Matthew Decathlon CMA CGM Team 16:11
24 23 ▼1 Hirt Jan NSN Cycling Team 18:45
25 22 ▼3 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 20:00
26 29 ▲3 Rodriguez Juan Felipe EF Education – EasyPost 20:22
27 30 ▲3 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 21:16
28 34 ▲6 Gloag Thomas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 22:50
29 31 ▲2 Berrade Urko Equipo Kern Pharma 23:18
30 32 ▲2 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 23:39
31 39 ▲8 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 24:51
32 27 ▼5 Landa Mikel Soudal Quick-Step 25:01
33 33 – Sivakov Pavel UAE Team Emirates – XRG 25:34
34 37 ▲3 Zana Filippo Soudal Quick-Step 25:54
35 15 ▼20 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team 26:55
36 53 ▲17 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 27:45
37 36 ▼1 Buchmann Emanuel Cofidis 28:05
38 40 ▲2 Valter Attila Bahrain – Victorious 28:08
39 41 ▲2 Bennett George NSN Cycling Team 28:11
40 67 ▲27 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 28:17
41 19 ▼22 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 29:37
42 59 ▲17 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 29:39
43 52 ▲9 Canal Carlos Movistar Team 29:41
44 92 ▲48 Camprubí Marcel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 30:04
45 94 ▲49 Gaffuri Mattia Team Picnic PostNL 30:10
46 101 ▲55 Konrad Patrick Lidl – Trek 31:24
47 45 ▼2 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 2″ 32:16
48 38 ▼10 Bilbao Pello Bahrain – Victorious 32:27
49 50 ▲1 Rodríguez Carlos Netcompany INEOS 32:30
50 42 ▼8 Tuckwell Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 33:05
51 64 ▲13 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 33:06
52 65 ▲13 Alleno Clément Burgos Burpellet BH 33:07
53 69 ▲16 Molard Rudy Groupama – FDJ United 33:20
54 81 ▲27 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 34:14
55 60 ▲5 Vader Milan Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 34:28
56 44 ▼12 García Pierna Raúl Movistar Team 34:49
57 58 ▲1 Hofstetter Hugo NSN Cycling Team 35:28
58 111 ▲53 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 35:31
59 100 ▲41 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 36:20
60 88 ▲28 Haig Jack Netcompany INEOS 36:24
61 90 ▲29 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 36:31
62 54 ▼8 Miquel Pau Bahrain – Victorious 6″ 37:16
63 55 ▼8 Langellotti Victor XDS Astana Team 37:19
64 56 ▼8 Paleni Enzo Groupama – FDJ United 37:20
65 73 ▲8 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 38:08
66 98 ▲32 Kämna Lennard Lidl – Trek 38:14
67 80 ▲13 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 4″ 38:35
68 139 ▲71 Kron Andreas Uno-X Mobility 38:37
69 86 ▲17 Romeo Iván Movistar Team 39:00
70 130 ▲60 Craps Lars Lotto Intermarché 39:30
71 95 ▲24 Martí Pau NSN Cycling Team 39:38
72 96 ▲24 Schultz Nick NSN Cycling Team 40:00
73 152 ▲79 Díaz José Manuel Burgos Burpellet BH 40:39
74 102 ▲28 Labrosse Jordan Decathlon CMA CGM Team 40:58
75 76 ▲1 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 8″ 41:24
76 78 ▲2 Mulubrhan Henok XDS Astana Team 41:25
77 79 ▲2 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 41:31
78 43 ▼35 Thalmann Roland Tudor Pro Cycling Team ,,
79 83 ▲4 Weiss Fabian Tudor Pro Cycling Team 41:37
80 105 ▲25 Dalby Simon Uno-X Mobility 41:43
81 91 ▲10 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 42:32
82 35 ▼47 Dunbar Eddie Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 42:33
83 49 ▼34 Laurance Axel Netcompany INEOS 43:17
84 113 ▲29 Ourselin Paul Cofidis 43:22
85 114 ▲29 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 43:29
86 46 ▼40 Küng Stefan Tudor Pro Cycling Team 44:12
87 117 ▲30 Shaw James EF Education – EasyPost 44:17
88 51 ▼37 Tronchon Bastien Groupama – FDJ United 44:29
89 122 ▲33 Wandahl Frederik Red Bull – BORA – hansgrohe 45:13
90 93 ▲3 Moniquet Sylvain Cofidis 45:52
91 116 ▲25 Thompson Reuben Lotto Intermarché 47:11
92 97 ▲5 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 47:25
93 48 ▼45 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 48:17
94 155 ▲61 Samitier Sergio Cofidis 48:27
95 108 ▲13 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 49:13
96 148 ▲52 De Pestel Sander Decathlon CMA CGM Team 49:35
97 154 ▲57 Mosca Jacopo Lidl – Trek 50:20
98 134 ▲36 Gogl Michael Alpecin – Premier Tech 50:34
99 71 ▼28 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 51:36
100 144 ▲44 Arcas Jorge Movistar Team 51:42
101 147 ▲46 Vermeersch Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 52:29
102 87 ▼15 Coquard Bryan Cofidis 2″ 52:49
103 61 ▼42 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 53:02
104 124 ▲20 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 53:09
105 153 ▲48 Houle Hugo Alpecin – Premier Tech 53:17
106 126 ▲20 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 53:27
107 128 ▲21 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 53:38
108 158 ▲50 Wenzel Mats Equipo Kern Pharma 53:51
109 75 ▼34 Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 20″ 53:56
110 47 ▼63 Aular Orluis Movistar Team 54:04
111 132 ▲21 Cort Magnus Uno-X Mobility 54:14
112 82 ▼30 Laporte Christophe Team Visma | Lease a Bike 54:24
113 110 ▼3 Fedorov Yevgeniy XDS Astana Team 54:27
114 57 ▼57 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 54:28
115 62 ▼53 Braet Vito Lotto Intermarché 54:36
116 63 ▼53 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 54:40
117 66 ▼51 Porter Rudy Team Jayco AlUla 54:50
118 68 ▼50 Dainese Alberto Soudal Quick-Step 54:54
119 70 ▼49 Van Boven Luca Lotto Intermarché 55:01
120 72 ▼48 Romele Alessandro XDS Astana Team 55:14
121 74 ▼47 Bernard Julien Lidl – Trek 55:20
122 137 ▲15 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG 55:22
123 106 ▼17 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 55:28
124 77 ▼47 Renard-Haquin Henri-François Team Picnic PostNL 55:33
125 141 ▲16 Kretschy Moritz NSN Cycling Team 55:36
126 171 ▲45 Thornley Callum Red Bull – BORA – hansgrohe 55:41
127 84 ▼43 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 55:59
128 85 ▼43 Nys Thibau Lidl – Trek 56:04
129 89 ▼40 Tiller Rasmus Uno-X Mobility 56:32
130 176 ▲46 van Bekkum Darren XDS Astana Team 56:40
131 103 ▼28 Rouland Louis Cofidis 57:14
132 164 ▲32 Hamilton Lucas Netcompany INEOS 57:40
133 163 ▲30 Turner Ben Netcompany INEOS 57:46
134 99 ▼35 Meeus Jordi Red Bull – BORA – hansgrohe 6″ 57:51
135 109 ▼26 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 58:37
136 104 ▼32 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 58:46
137 140 ▲3 Lutsenko Alexey NSN Cycling Team 59:29
138 127 ▼11 Double Paul Team Jayco AlUla 59:41
139 107 ▼32 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 1:00:02
140 112 ▼28 Glivar Gal Alpecin – Premier Tech 1:00:25
141 115 ▼26 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 1:01:01
142 123 ▼19 De Schuyteneer Steffen Lotto Intermarché 1:01:07
143 136 ▼7 Pedersen Mads Lidl – Trek 1:01:22
144 118 ▼26 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 1:01:41
145 119 ▼26 Sosa Iván Ramiro Equipo Kern Pharma 1:01:43
146 120 ▼26 de Jong Timo Team Picnic PostNL 1:01:51
147 121 ▼26 Govekar Matevž Bahrain – Victorious 1:02:11
148 125 ▼23 Macías César Burgos Burpellet BH 1:02:58
149 129 ▼20 De Vylder Lindsay Alpecin – Premier Tech 1:03:23
150 131 ▼19 Tjøtta Martin Uno-X Mobility 1:03:49
151 133 ▼18 Van Tricht Floris NSN Cycling Team 1:04:41
152 145 ▼7 Herrada Jesús Burgos Burpellet BH 1:04:50
153 138 ▼15 Hayter Ethan Soudal Quick-Step 12″ 1:05:10
154 149 ▼5 Castrillo Pablo Movistar Team 1:05:11
155 142 ▼13 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 1:05:25
156 143 ▼13 Elosegui Iñigo Equipo Kern Pharma 1:05:31
157 170 ▲13 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 1:06:06
158 146 ▼12 Le Gac Olivier Groupama – FDJ United 1:06:35
159 150 ▼9 Roosen Timo Team Picnic PostNL 1:06:45
160 151 ▼9 MacKellar Alastair EF Education – EasyPost 1:06:56
161 156 ▼5 Sunekær Norsgaard Mathias Lidl – Trek 1:07:52
162 157 ▼5 Brustenga Marc Equipo Kern Pharma 1:07:56
163 159 ▼4 Chamberlain Oscar Decathlon CMA CGM Team 1:08:00
164 161 ▼3 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 1:08:12
165 162 ▼3 Renard Alexis Cofidis 1:08:15
166 165 ▼1 Groves Kaden Alpecin – Premier Tech 1:08:40
167 166 ▼1 Hellemose Asbjørn Team Jayco AlUla 1:08:50
168 167 ▼1 Cobo Iván Equipo Kern Pharma 1:09:03
169 168 ▼1 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 1:09:05
170 169 ▼1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 1:09:06
171 172 ▲1 Uriarte Diego Equipo Kern Pharma 1:10:36
172 174 ▲2 Kluckers Arthur Tudor Pro Cycling Team 1:11:16
173 173 – Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 1:12:04
174 175 ▲1 Peace Oliver Team Picnic PostNL 1:13:35
175 177 ▲2 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 1:13:55
176 178 ▲2 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 1:14:07
177 179 ▲2 McKenzie Hamish Team Jayco AlUla 1:16:15
178 180 ▲2 Sentjens Sente Alpecin – Premier Tech 1:24:40