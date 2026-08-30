Classifica Vuelta a España 2026, nona tappa: Mas vince in salita e rafforza la maglia roja. Roglic deve inseguire

Dopo il ritiro di Tadej Pogacar in seguito alla caduta occorsa durante l’ottava tappa, la Vuelta di Spagna è ripartita con la nona frazione: 187 km da La Vila Joiosa all’Alto de Aitana, un arrivo in salita con gli ultimi 21,9 chilometri al 5,8% di pendenza media. Con il dominatore assoluto del ciclismo internazionale fuori dai giochi, si è infiammata la lotta per il primo posto in classifica generale e per i piazzamenti nobili nel terzo Grande Giro di tre settimane.

I cinque più accreditati pretendenti al trono si sono trovati insieme a tre chilometri dalla vetta, quando ha attaccato Enric Mas in maglia roja. Allo spagnolo hanno risposto il britannico Oscar Onley e lo sloveno Primoz Roglic, ma il balcanico si è nuovamente staccato in prossimità del triangolo rosso. Negli ultimi duecento metri il padrone di casa ha lanciato la volata ed è riuscito a imporsi, precedendo Onley di misura e distanziando Roglic di dodici secondi.

Enric Mas ha rafforzato la maglia roja: al momento è leader della classifica generale con un vantaggio di

Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2026 al termine della nona tappa. La corsa si fermerà per un giorno di riposo e tornerà protagonista martedì 1° settembre con la decima tappa: 185 km da Alcaraz a Elche de la Sierra, con una difficoltà altimetrica in vista del traguardo.

CLASSIFICA VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la nona tappa)

1 1 – Mas Enric Movistar Team 20 22″ 28:34:03

2 2 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 1:18

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 8″ 1:39

4 5 ▲1 Onley Oscar Netcompany INEOS 10″ 2:20

5 6 ▲1 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 3:26

6 7 ▲1 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 2″ 3:55

7 4 ▼3 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 4:09

8 8 – Tejada Harold XDS Astana Team 4:39

9 9 – Omrzel Jakob Decathlon CMA CGM Team 7:33

10 10 – Mühlberger Gregor Bahrain – Victorious 8:05