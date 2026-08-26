Classifica Tour de l’Avenir 2026: Lorenzo Finn trionfa in maglia gialla! Vinta la corsa U23 più importante al mondo

Lorenzo Finn ha vinto il Tour de l’Avenir 2026, la corsa a tappe più importante del calendario internazionale per quanto riguarda gli Under 23. Dopo aver trionfato al Giro d’Italia NextGen, la grande promessa del ciclismo tricolore è riuscito a imporsi anche nel prestigioso evento in terra francese, firmando una doppietta di notevole spessore che fa ben sperare in vista dell’approdo tra i professionisti, previsto il prossimo anno dopo l’attuale stagione in “modalità ibrida”.

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe è stato impeccabile nelle due tappe più importanti di questa edizione, vincendo la cronometro individuale e poi la frazione conclusiva che proponeva l’arrivo in salita al Lago Serrù. Il 19enne ligure si era presentato all’ultimo appuntamento con un vantaggio superiore ai due minuti nei confronti dei più immediati inseguitori e lo ha ulteriormente rafforzando, festeggiando in maglia gialla e facendo ben sperare gli appassionati italiani.

Lorenzo Finn è salito sul gradino più alto del podio con un margine di 2’34” nei confronti del belga Niels Driesen, mentre l’altro belga Matteo Vanhuffel si è meritato il gradino più basso con un distacco di 3’42”. Completano la top-5 altri due accreditati rivali dell’azzurro alla vigilia, ovvero l’ecuadoriano Mateo Ramirez (quarto a 3’46”) e il brasiliano Henrique Bravo (quinto a 3’57”). Di seguito la classifica finale del Tour de l’Avenir 2026.

CLASSIFICA TOUR DE L’AVENIR 2026

1 1 – Finn Lorenzo Mark Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 30 25 21:56:50

2 2 – Driesen Niels Lotto – Groupe Wanty 25 18 2:34

3 3 – Vanhuffel Matteo Development Team Picnic PostNL 20 14 3:42

4 5 ▲1 Ramírez Mateo UAE Team Emirates Gen Z 15 11 3:46

5 7 ▲2 Bravo Henrique Soudal Quick-Step Devo Team 10 8 3:57

6 9 ▲3 Fabries Ugo UAE Team Emirates Gen Z 5 6 4:19

7 8 ▲1 Haugland Kasper Decathlon CMA CGM Development Team 3 4 4:45

8 6 ▼2 Jackowiak Jan Michal Bahrain Victorious Development Team 1 3 4:46

9 4 ▼5 Schoofs Jasper Soudal Quick-Step Devo Team 1 2 5:19

10 10 – Zomermaand Jurgen Development Team Picnic PostNL 1 1 5:37