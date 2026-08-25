Classifica Tour de l’Avenir 2026: Lorenzo Finn rafforza la maglia gialla! Vantaggio importante

Lorenzo Finn ha rafforzato il primo posto nella classifica generale del Tour de l’Avenir, la più importante corsa a tappe del calendario internazionale per quanto riguarda gli under 23. Il 19enne ligure aveva già messo in chiaro le cose nella cronometro di ieri e oggi ha controllato la situazione sul sempre impegnativo Col de l’Iseran, in cima a cui era posto il traguardo della sesta frazione.

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies indossa la maglia gialla con un vantaggio superiore ai due minuti nei confronti di tre belgi: Niels Driesen a 2’07”, Matteo Vanhuffel a 2’24”, Jasper Schoofs a 3’14”. Ancora più attardati i due avversari più accreditati alla vigilia, ovvero l’ecuadoriano Mateo Ramirez (quinto a 3’18”) e il brasiliano Henrique Bravo (settimo a 3’29”).

Lorenzo Finn è ormai lanciatissimo verso la vittoria finale, considerando l’importante margine sui più immediati inseguitori e che manca una sola tappa al termine dell’evento che si è snodato per l’ultima settimana in Francia. La grande chiusura è prevista domani (mercoledì 26 agosto): 128 km da Strambino a Lago Serrù, ultimi 7,8 chilometri al 7,9% di pendenza media. Di seguito la classifica generale del Tour de l’Avenir 2026.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE L’AVENIR (dopo la sesta tappa)

1 1 – Finn Lorenzo Mark Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 1 18:41:08

2 2 – Driesen Niels Lotto – Groupe Wanty 2:07

3 4 ▲1 Vanhuffel Matteo Development Team Picnic PostNL 2:24

4 18 ▲14 Schoofs Jasper Soudal Quick-Step Devo Team 3:14

5 14 ▲9 Ramírez Mateo UAE Team Emirates Gen Z 3:18

6 17 ▲11 Jackowiak Jan Michal Bahrain Victorious Development Team 3:28

7 11 ▲4 Bravo Henrique Soudal Quick-Step Devo Team 3:29

8 3 ▼5 Haugland Kasper Decathlon CMA CGM Development Team 3:32

9 6 ▼3 Fabries Ugo UAE Team Emirates Gen Z 3:38

10 8 ▼2 Zomermaand Jurgen Development Team Picnic PostNL 4:02